Vicente Fernández y Lupillo Rivera mantuvieron por años a jóvenes que no son sus HIJOS

Lupillo Rivera y Vicente Fernández se sorprendieron al conocer la verdad a través de una prueba de ADN, pues resulta que durante años han mantenido a hijos que resultaron que no llevan su propia sangre. Rivera, mejor conocido como 'El toro del Corrido', ofreció detalles de la manutención que ha proporcionado a un hijo que tuvo fuera del matrimonio.

Por su parte, 'El charro de Huentitán' enfrenta una serie de polémicas al ser señalado por acoso sexual, pero esto no es lo más grave por lo que ha atravesado. En una ocasión su hijo Vicente Fernández Jr. fue secuestrado y el momento de terror lo tuvo que soportar al lado de toda la dinastía Fernández.

Lupillo Rivera, quien cuenta con un tatuaje de Belinda, reveló que después de enterarse que tenía a un hijo fuera del matrimonio tomó la decisión de hacerse responsable, sin importar que esto fue la provocación para que uno de sus romances concluyera. Sin embargo, después de realizarse una muestra de ADN, comprobó que todo era falso.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, reveló que no solo crió sino mantuvo el niño de nombre José durante 12 años. Cuando se enteró de esta paternidad, mantenía una relación con una mujer que decidió abandonarlo, pues consideró que el cantante había sido infiel.

Se cree las mentiras

Lupillo creyó que José era su hijo legítimo, hasta que una de sus parejas, Mayeli Alonso, se embarazó y le pidió hacerse una prueba de ADN para confirmar si su hijo era el primogénito o la mentira se venía abajo. De esta manera, el intérprete de 'Despreciado' supo la verdad. Sin embargo, el cantante cumplió con su palabra y apoyó al joven hasta que cumplió la mayoría de edad.

Por su parte, Vicente Fernández se dio cuenta que Rodrigo, hijo que habría nacido de su relación con Patricia Rivera, no llevaba su sangres, esto después del secuestro de Vicente Fernández Jr. El charro supo de este engaño cuando el joven ya no mantenía contacto con su familia. Durante el secuestro, el Junior perdió dos dedos. Ante esto, Vicente decidió asegurar a la familia, pero una prueba de sangre reveló que Rodrigo no era su hijo biológico.

Con información de medios.

rcb