Aracely Arámbula recibe la primavera con atrevido escote en bikini y enciende Instagram

Sin duda la actriz y cantante Aracely Arámbula sabe como consentir a sus millones de seguidores en las redes sociales, pues para festejar el inicio de la primavera, la guapa actriz publicó una fotografía en Instagram en la que se le puede ver luciendo un atrevido escote en bikini y desde el mar.

Arámbula, quien recientemente cumplió 46 años, se unió al grupo de famosas que decidieron celebrar el comienzo de este nueva temporada con sensuales y atrevidas fotografías en las que lucen su curvilínea cuerpo y definitivamente destacan por su belleza, pues la originaria de Chihuahua es considerada una de las artistas más hermosas.

Comenzó su carrera hace más de 15 años y ha destacado como actriz y cantante, protagonizando una gran cantidad de telenovelas, y también al llevar los papeles antagónicos. Además, ha hecho algunas obras de teatro y participado en programas de televisión como presentadora.

Comenzó su carrera hace más de 15 años y ha destacado como actriz y cantante. Foto: Especial

Aracely Arámbula enciende Instagram con atrevido escote

La expareja de Luis Miguel, con quien tuvo dos hijos (Miguel y Daniel), se encuentra actualmente grabando la segunda parte de la telenovela "La Doña", una producción con la que tuvo gran éxito en su primera parte y en la que comparte créditos con Carlos Ponce y David Zepeda.

Este lunes, Aracely comenzó la semana de primavera con una fotografía en la que se ve desde el mar y luciendo un bikini en color ladrillo que combinó con un collar en tono dorado y un sombrero a juego con los colores del traje de baño, un diseño con el que presumió un pronunciado escote.

"Llego la primavera, recordando el mar que me llena de alegría y me recarga de energía positiva deseándoles que nuestros días estén llenos de colores y de INFINITA SALUD! ", fue parte del mensaje con el que la cantante acompañó la foto que hasta el momento ya ha alcanzado los 93 mil "me gusta" y miles de comentarios.

La actriz celebró la llegada de la primavera 2021. Foto: Especial

kyog