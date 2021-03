¿Christian Nodal le dio "toloache" a Belinda? Asegura que es lo más hermoso que ha visto

Christian Nodal compartió con sus seguidores una foto en Instagram en la que se aprecia él sentado fumando, con su nuevo look con cabello rizado no sólo enloqueció a sus fans, sino que también a su novia Belinda, quien se deshizo en halagos para con el cantante.

Nodal y Belinda se han vuelto una de las parejas favoritas en el mundo del espectáculo y no dejan de derramar miel en las redes sociales. “Te ves tan guapo con el pelito largo, amo ese look!! No sé que opinan chicas verdad que se ve muy guapo así con esos chinitos??? Comenten para que se lo deje así y no se lo corte!!!”, expresó la joven cantante.

“Uffff no hay hombre más (fuego) eres lo más hermoso que han visto mis ojos!! ” escribió Belinda en otro comentario y para rematar dijo: “Wow wow wow te amo!”.

Posó como rockero. Foto: Instagram.

Resulta que ahora que los dos viven juntos en España, por la serie que la también actriz graba con Netflix; obviamente todo el tiempo lo pasan juntos y no pierden cada oportunidad para demostrar el amor que se tienen, pues incluso hay rumores de que ya se casaron en secreto.

Derraman amor. Foto: Captura.

Ya llevan un buen rato juntos

Los famosos cantantes comenzaron su relación el 4 de agosto de 2020 y poco después lo hicieron público a través de las redes sociales y se han convertido en una de las relaciones más seguidas y queridas dentro de la farándula en México. El idilio comenzó cuando ambos cantantes se consolidaron como un dúo implacable dentro de "La Voz México", donde era evidente la química entre ellos.

Nodal la ha sabido enamorar, pues ella misma reconoció que por primera vez en su vida está entregando el corazón. El paso del tiempo ha demostrado que el romance no se trató de un truco publicitario, como algunos lo calificaron en sus inicios.

Han demostrado ser una pareja amorosa. Foto: Especial.

msb