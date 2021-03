Raquel Bigorra enseña todo con vestido transparente que deja impactados a sus fans

La conductora de televisión Raquel Bigorra dejó con la boca abierta a sus fans, pues compartió un video en Instagram en el que se le ve radiante y con un entallada vestido negro con transparencias; los halagos no tardaron en llegar.

Raquel es una de las famosas que desde que llegó a México se ganó el cariño del público de los televidentes y en la actualidad también de los usuarios de internet, pues en Instagram tiene más de 850 mil seguidores.

El elegante vestido que se le ve a la cubana es del diseñador Mitzy; para completar su look, la Bigorra usó aretes plateados y tacones negros, además agregó un mensaje en el que aseguró que gracias al apoyo de sus seguidores se siente fuerte, segura y empoderada.

El video de Instagram tiene miles Me Gusta y decenas de comentarios en los que sus fans no dejan de destacar su estilo y belleza, incluso algunos famosos como Potro de Acapulco Shore y Padme Vidente le dedicaron mensajes positivos. “Divina”, “Guapísima”, “¿A dónde tan bella?”, “Enamorada de tu vestido, tan hermosa como siempre y justo así, no hay nada más bello que el amor propio”, entre otros.

Siempre luce feliz. Foto: Instagram.

Muy activa en sus redes

Estos días, Raquel Bigorra ha estado muy activa en sus redes sociales, un día antes también sorprendió a sus seguidores con un vestido de gala verde con aplicaciones brillantes y falda asimétrica que lució con joyería plateada y tacones dorados. En la actualidad la bigorra participa como conductora invitada en varios programas latinos en Estados Unidos.

¿Será que está en un nuevo proyecto? Foto: Instagram.

Ya dejó atrás los malos recuerdos

Recientemente Raquel explicó que existe la posibilidad de una reconciliación con Daniel Bisogno, quien hace casi un año la acusó de haber vendido información sobre su divorcio a una revista de espectáculos; luego de esto su relación se fracturó.

msb