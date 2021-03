Raúl Araiza, "ni sobredosis ni Covid", esta es la razón por la que se ausentó de Hoy

Desde hace varios días se ha hablado de la ausencia que el conductor Raúl Araiza tuvo en el programa matutino Hoy, pues los rumores sobre una supuesta sobredosis o un contagio de Covid no se hicieron esperar, pero el presentador aclaró que fue lo que le pasó y dio la verdadera razón de sus faltas.

Recordemos que en la semana del 15 al 19 de febrero, el también actor, no asistió a Hoy tres días al reportarse enfermo, y de acuerdo con el periodista de espectáculos Alex Kaffie, el jueves que se reincorporó lucía mal semblante y tuvo que ser atendido por el servicio médico de Televisa.

En una entrevista para Edén Dorantes, que fue trasmitida en el canal de Youtube del periodista, el Negro Araiza, como también es conocido, habló de la ausencia que tuvo recientemente en el programa que conduce al lado de Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Paul Stanley, Lambda García; entre otros.

Recientemente el conductor celebró un año de noviazgo con su pareja, la especialista María Amelia Aguilar con quien comparte foro en el matutino, y para festejarlo publicó una fotografía en la que se les ve tomados de la mano y la cual acompañó con un tierno mensaje: " Y así llegamos al año que rápido, felices llenos de aventuras", fue parte de las palabras de Araiza.

Raúl Araiza aclara se ausencia en Hoy

Según lo que dijo el propio Araiza, todo se trató de un problema de gastroenteritis y realmente pasó malos momentos, además de que no tuvo gran oportunidad de descansar por ese motivo. Agregó que "todos tenemos derecho de enfermarnos", y que los médicos le recomendaron cuidar su dieta.

También explicó que ya no le importan los rumores que se inventan acerca de él, pues al final no hay publicidad mala y todo en el medio artístico sirve, y espera que no dejen de hablar nunca de él, pues considera que eso es realmente lo importante; confirmó que ya se encuentra bien de salud y listo para los nuevos proyectos en los que estará participando.

