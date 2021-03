Jessica Alexander se une al Live Action de La Sirenita, película de Disney

Jessica Alexander se une a la próxima adaptación cinematográfica de Disney de La Sirenita, aunque por el momento no se ha revelado que papel tendrá. La filmación se retrasó a inicios del año pasado debido a la pandemia del coronavirus. La muy esperada película se encuentra actualmente en producción en Londres y no han confirmado la fecha de estreno.

Este será el primer gran proyecto cinematográfico de Alexander después de su papel destacado en el drama adolescente británico de Netflix Get Even, que debutó el año pasado.

Lo que se sabe hasta ahora de la Sirenita

Halle Bailey interpretará a Ariel en la película con Javier Bardem listo para interpretar al Rey Tritón, Jonah Hauer-King como el Príncipe Eric, Jacob Tremblay como Flounder, Awkwafina como Scuttle, Daveed Diggs como Sebastian y Melissa McCarthy, quien interpretará el papel de la Ursula, la bruja del mar.

Para su nueva versión de La Sirenita, Disney está emparejando a Lin-Manuel Miranda y Alan Menken para crear una mezcla de canciones antiguas y nuevas que se presentarán en la próxima versión de la pantalla grande. Miranda y Marshall también trabajaron juntos en Mary Poppins Returns .

La sirenita animada de Disney ganó más de 211 millones de dólares en taquilla y se convirtió en un éxito de ventas en videos caseros, popularizando canciones como "Under The Sea" y "Part of Your World".

Basado en el cuento de hadas danés de Hans Christian Andersen, cuenta la historia de una princesa sirena de 16 años llamada Ariel que anhela ser humana.

Con información de La verdad

dgp