¿Thalía, eres tu? Fans la desconocen por sus arreglitos y la comparan con Linn May

Thalía es de las celebridades que más sorprende en redes sociales, ya sea por sus “locuras”, sus fotos atrevidas o simplemente por su belleza que la hace parecer una mujer de 2o y tantos años. Instagram es una de sus redes favoritas, ahí suele subir su día a día y casi a diario postales. En esta ocasión causó revuelo porque compartió una imagen en la que escribió sobre feminismo, pero sus fans sólo se fijaron en su rostro.

Lució tremendo cuerpazo. Foto: Instagram.

La famosa actriz de 49 años compartió una foto posando con un atrevido atuendo rojo, en cuyo pie de foto escribió sobre que las mujeres no se tienen que comportar de cierta forma para que se distinga y “sea catalogada como dama, es un pensamiento demasiado limitado”. Expresó que la mujer es dueña y señora de su cuerpo, intelecto y poder. “Lo es todo en un solo cuerpo, en ella está contenido el universo mismo lleno de constelaciones ilimitadas”, agregó.

Se burlan de la hermosa cantante

Sin embargo, las cosas no salieron como la también cantante quería, ya que los fans sólo se limitaron a señalar que su cara lucía diferente, incluso hubo comentarios en los que le preguntaron si había acudido con el cirujano plástico de Linn May, otros aseguraron que ese cuerpo no era el de ella y había hecho un fotomontaje.

“Aprendamos a ser más prudentes antes de hablar y no ‘respetar a la mujer’ solamente de dientes para afuera”, agregó la intérprete de "No me acuerdo", "Desde esa noche" y "Estoy enamorado".

Pero sus verdaderos fans no se cansan de defenderla, en aplaudir su militancia feminista y de paso admiraron su belleza. Sobre este post, la conductora y actriz Maribel Guardia opinó: “Arriba las mujeres y la solidaridad entre nosotras . Excelente reflexión”. Otras celebridades como Lorena Herrera, Kany Garcia, Camila Sodi, entre otras aplaudieron las palabras de la capitalina.

