Alberto Vázquez no tiene nada que decir sobre muerte de Isela Vega; así fue su polémica historia de amor

Tras la lamentable muerte de la primera actriz Isela Vega el pasado 9 de marzo víctima del cáncer de pulmón que la aquejaba, recientemente su exesposo el famoso cantante Alberto Vázquez con quien la primera actriz procreó a su hijo Arturo Vázquez, habló por primera vez y dejó de manifiesto que su relación no era la mejor al señalar que “no tenía nada que decir” sobre la muerte de la actriz.

Cabe señalar que a pesar de haber estado casado, la relación de Isela y Alberto era nula después de su separación, motivo por la que el cantante se limitó a hablar del fallecimiento y sólo señaló que externaba su pésame a su hijo.

Fue así que en declaraciones para el programa ‘Sale el Sol’ el intérprete de “Maracas” dijo: "Yo no tengo nada que decir, la verdad, (...) lo único importante es mi hijo Arturo y mis nietos, ellos tienen que hablar yo no tengo nada que decir, simplemente que le doy el pésame a mi hijo", comentó Alberto Vázquez.

¿Cómo fue la relación de Isela Vega y Alberto Vázquez?

Estas polémicas declaraciones ha desempolvado del baúl de los recuerdos la complicada relación que vivieron estos dos famosos quienes se conocieron en la década de los 60’s; Isela fue madre por primera vez junto a Alberto Vázquez, quien ya era un famoso cantante de la primera época del rock en México junto a otras figuras como Enrique Guzmán, César Costa y Angélica María.

Al conocer a Isela Vega, el cantante ya tenía un divorcio a cuestas, pero eso no le impidió mantener una breve relación con la atractiva actriz de la cual nació su hijo Arturo Vázquez en 1964.

Sin embargo, según relató Gustavo Adolfo Infante en su columna de Excélsior del 29 de septiembre de 2012, Isela le ocultó su embarazo a Alberto Vázquez, quien no supo de la existencia de Arturo hasta que un amigo se lo dijo, aunque siempre ignoro los motivos que llevaron a la actriz a contárselo, pues desde que terminaron no volvieron a hablar.

Desde su separación su relación no fue buena, pues en 2014 el cantante de la época del rock declaró en una conferencia de prensa que no tuvo la oportunidad de de disfrutar la infancia de su hijo Arturo, pues dijo que: “Isela me lo quitó, nunca me dejó verlo, es lo único que me cae gordo de ella, que me quitó la parte más bonita de un niño, que es su niñez”.

En ese sentido el cantante dijo que no fue hasta que su hijo cumplió los 18 años cuando por fin tuvo la oportunidad de verlo y aún así su hijo llegó echando “bronca”, por las supuestas cosas que le dijo su madre.

Quedaron en muy malos términos

Para nadie fue un secreto que la relación entre Isela y Alberto quedó en malos términos incluso cuando en 2018 el cantante anunció que estaba enfocado en realizar su autobiografía, dijo que no hablaría de su expareja e incluso lamentó que hubiera procreado un hijo con ella.

SSB