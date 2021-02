Juan José Origel ACABA con rumores luego de haber recibido la VACUNA contra la COVID-19

Luego de que el pasado 23 de enero, el periodista Juan José Origel de 73 años de edad compartiera en sus redes sociales que había recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 en Miami, causó mucha controversia pues muchos aseguraron que el experto en espectáculos fue poco empatico.

Juan José Origel acudió al foro de Hoy para acabar con las críticas y dudas respecto a la vacuna contra la COVID-19 que recibió el pasado mes de enero y si es que como se ha rumorado le cancelaron la VISA y debido a esto ya no recibirá la segunda dosis.

Pepillo en Hoy

El periodista de espectáculos contó a Andrea Escalona y a Raúl Araiza que él llegó como turista a Miami y se formó afuera de un famoso zoológico de allá en donde le dijeron que podía aplicar para recibir la vacuna.

“Yo llego a miami como turista y me dicen ahí oye por qué no aplicas haber si te toca la vacuna y me toco la suerte” sentenció Juan José Origel

Y es que el periodista detalla que en dado caso de que él o cualquier otra persona no reciba esta vacuna, la dosis se tira; además cuenta que en el momento en que fue vacunado su vida cambió por completo.

Luego de recibir la primera dosis el presentador de “Con permiso” asegura que no tuvo ninguna reacción y que incluso quienes le pusieron la vacuna le pidieron se esperara ahí por 15 minutos para descartar que su cuerpo rechazara la dosis.

¿Recibirá la segunda dosis?

Luego de ser cuestionado sobre los rumores de que su visa le será retirada, el periodista dijo desconocer todo, pues a él no le han notificado nada.

Así mismo Origel espera pronto recibir la llamada para que pueda volver a viajar a Estados Unidos y recibir la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, así mismo asegura estar muy agradecido por ser una de las personas que ya cuenta con el primer refuerzo.

Por otra parte Juan José Origel quiso aclarar que compartió la fotografía en donde se ve que está siendo vacunado porque se emocionó mucho pero también dijo que lo hizo “por pendejo” pues no lo hizo sin ninguna mala intención.

