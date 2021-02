Michel Kuri se desborda cada vez más de AMOR por Lucero y su Instagram es la evidencia

El último capítulo de amor de Lucero parece ser el bueno, pues desde que se dio a conocer su relación con Michel Kuri, no han parado de manifestarse todo el cariño que sienten el uno por el otro, a pesar de que lo han llevado de manera discreta. Sin embargo, el empresario es el que más interés tiene por gritarle a los cuatro vientos todo lo que siente por la cantante.

A través de su cuenta de Instagram, Kuri le ha compartido a sus seguidores los momentos que ha pasado a lado de la también actriz. Lo mismo con los mensajes cargados de miel.

Cabe destacar que su relación no es nueva, pues llevan casi 10 años saliendo y desde entonces se nota que el carisma, belleza y voz de la artista lo tienen "comiendo de su mano", pues él mismo ha dejado claro que no necesita a nadie más que a ella.

El público "aprueba" la relación

Por lo regular las personas, cuando siguen día a día la trayectoria de sus artistas favoritos, adoptan un papel fundamental en lo que les pasa. En este caso, muchos habrían pensado que la pareja (aunque esté separada desde hace años) Lucero-Mijares siempre vivirá en los corazones de sus fans y como hijos celosos nunca aceptarían a otra persona suplantándolos. Sin embargo, en este caso no es así.

Algunos de los comentarios piden que la pareja contraiga nupcias para verlos felizmente realizados como pareja. Otros aplauden la forma de ser de Michel por cómo trata a la intérprete de "Electricidad", "Como tú" y "Dueña de tu amor", pues no la pasa nadita mal a su lado.

Michel Kury y sus mensajes en Instagram

“Tres de copas, esta vida y tú. No hay más”, comentó el empresario en una de sus tantas fotografías a lado de la cantante. Ella, fiel a su costumbre de no guardar nada en su pecho le respondió Me lanzo en tus brazos sin paracaídas… Qué bonita es esta vida! A tu lado es maravillosa!”.

Aunque no ha sido un poeta en la extensión de la palabra, quizá porque lo sigue intimidando, no duda en poner palabras clave como “amor, “música”, gracias, Dios”, “la vida es corta”, "Luc". Ahora sí que Michel está enamorado como todo un muchacho de preparatoria.

lhp