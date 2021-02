Kylie Jenner, a favor de las curvas; afirma que "menos es más" en Instagram

Kylie Jenner no para de sorprender a sus millones de seguidores en Instagram y ahora se mostró con un atrevido look que le destaca cada una de sus curvas y con el que dejó con la boca abierta a más de uno al mostrar sus más poses sensuales y su gran figura.

La más pequeña del clan Kardashian-Jenner, quien ha tenido gran éxito en su vida como empresaria al lanzar su marca de cosméticos y productos de belleza, siempre llama la atención en las redes sociales al lucir los más atrevidos y seductores atuendos, desde diminutos bikinis hasta entallados y lujosos vestidos.

Kylie Jenner afirma que "menos es más"

La joven de 23 años y madre de una pequeña de 3, de nombre Stormi Webster, ha sorprendido a todos por el gran cuerpo que luce, aunque también ha sido fuertemente criticada por las cirugías estéticas a las que se ha sometido, pues sus detractores aseguran que cada día se parece menos.

En su más reciente posteo en Instagram, que realizó este martes 23 de febrero, la empresaria compartió con sus 217 millones de seguidores una serie de fotos en las que se le ve portando un conjunto en color gris claro, de top corto con mangas y una falda tubo con la que destacó sus atributos.

Pero lo que llamó la atención de muchos fue el mensaje con el que Jenner acompañó las fotografías, pues la socialité de 23 años escribió "less is more", lo que se traduciría como "menos es más", algo que suena algo extraño viniendo de una mujer que se sabe vive con el máximo de glamour, grandes lujos y sobre todo con un cuerpo cuya característica principal es la voluptuosidad.

De cualquier forma, su publicación ha sido recibida de excelente manera por parte de sus seguidores, pues ha sólo tres horas de haber lanzado el post, la empresaria ya está por llegar a los 4 millones de "me gusta" y cuenta con más de 16 mil comentarios de sus fans.

La empresaria compartió con sus 217 millones de seguidores una serie de fotos. Foto: Especial

