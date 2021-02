¿Descuido o provocación? Jonatah Bennett, el APUESTO actor de 'Chicas pesadas' filtra por 'error' una FOTO ÍNTIMA

En las redes sociales se ha hecho viral la fotografía de Jonathan Bennett, conocido por su interpretación de Aaron Samuel en la exitosa y todavía recordada película 'Chicas pesadas', en donde se le puede ver de manera muy relajante mientras disfruta del sol durante uno de los días de descanso. El actor compartió una IG Storie en donde degusta un café muy espumoso, pero el reflejo reveló su parte íntima.

La imagen fue muy explícita lo que provocó que los fans pusieran el grito en el cielo. Mientras que otros tantos disfrutaron de este incidente que no se sabe si fue premeditado o no. Lo que ocasionó es que el actor estuviera en boca de todos y acaparó las redes sociales en cuestión de horas. A pesar de que la parte íntima no se ve a simple vista, se percibe si lo miras detalladamente. Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado al respecto.

¿Error o premeditado?

Jonathan Bennett deseó los buenos días a sus seguidores mientras se encuentra recostado en una silla próxima a una alberca, mientras sujeta una taza de café de vidrio. En el cristal, se puede ver la silueta al natural del actor. Mientras que en la fotografía se puede apreciar las piernas de Bennett, el reflejo muestra la mitad del cuerpo sin nada de ropa. Ante esto, los seguidores se dieron cuenta de este peculiar descuido.

La imagen se hizo popular en distintas páginas de internet. De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar, pues los fanáticos aseguraron que el actor, quien luce una figura escultural debido a que es un seguir del ejercicio, está bien dotado. En los últimos años, Bennett se ha alejado de los producciones cinematográficas. Aunque después del éxito de 'Chicas pesadas' participó en otros proyectos afamados.

Jonathan Bennett también formó parte de 'Sharknado', 'Smallville' y 'Supergirl', entre otras. El actor es abiertamente homosexual y en la actualidad se ha convertido en un influencer y activista en pro de los derechos de la comunidad LGBT. A través de su cuenta oficial de Instagram, se puede ver apreciar la vida que lleva junto con su prometido en donde expone sus experiencias y aventuras.

El actor cuenta con más 890 mil seguidores en las redes sociales, quienes están al pendiente de lo que sucede en la vida de este actor, que a pesar de su decisión de alejarse del cine sigue siendo una de las figuras más recordadas del cine de Hollywood de inicios de los 2000s. Hasta el momento, no es el primer actor del que se filtra una imagen al desnudo. Uno de los más famosos fue el del actor Chris Evans, que sin querer compartió su intimidad con sus fanáticos.

Activista pro LGBTTT+

Bennett se comprometió con su novio, el presentador de televisión Jaymes Vaughan, después de tres años de relación. Fue el conductor quién le dio el anillo de comprometido en una escena que fue vendida para la revista People. Al actor, de 39 años, le dijeron que ese día se iban a tomar unas fotos de sesión, pero la sorpresa fue que Jaymes se presentó con el detalle para comprometerse el resto de su vida.

Jonathan Bennett fue compañero de Lindsay Lohan y Hillary Duff, dos de las artistas juveniles más destacadas en Hollywood, en 'Chicas pesadas' y 'Doce fuera de casa', respectivamente. Pero también fue protagonista en 'Love Wrecked' y 'Van Wilder 3: Freshman year'.

El descuido del actor.

Foto: IG Jonathan Bennett.

Con información de La Verdad Noticias.

rcb