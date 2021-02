MILLIE BOBBY BROWN cumple 17 años con esta FORTUNA MILLONARIA

Este viernes 19 de febrero, la actriz Millie Bobby Brown estará de manteles largos al celebrar sus 17 años de edad. Con el talento que ha mostrado en series de TV y filmes de Hollywood, pareciera que Millie es toda una veterana de este negocio. Por tal razón, es de sorprender la cantidad de dinero que ha acumulado a su corta edad.

La madurez de Millie Bobby Brown y la forma como se muestra ante la vida pública ha generado diversas reacciones. Lo que es un hecho, es que la chica nacida en Marbella, España ha logrado amasar una fortuna que invierte tanto en proyectos personales como en algunos lujos.

10 millones de dólares bien invertidos

A nivel global, esta es la cantidad que se estima ha conseguido la actriz con su trabajo como actriz, además de modelo o embajadora de marcas de bancos y tenis, así como campañas con By Appointment de Calvin Klein o el contrato que firmó con IMG Models.

Para hacer rendir sus ganancias, la joven invirtió parte de estas en su propia marca de maquillaje vegano, Florence by Mills, marca que tiene como premisa ser de un costo accesible a su clientela, ya que está pensada para un mercado joven como ella.

Este proyecto nació de la necesidad de la propia Millie por encontrar productos de buena calidad y alineados con sus ideologías. Por tal razón, llamó Florence by Mills a su negocio en memoria de su bisabuela. Además, la marca está avalada por la certificación PETA como vegana y libre de crueldad animal.

De Stranger Things a Enola Holmes Mysteries

Para llegar a 17 años, a Millie no le ha ido mal en cada nuevo proyecto. Cabe recordar que ganó 30 mil dólares por episodio durante las primeras dos temporadas de Stranger Things. Para la tercera, Fox Business le otorgó 350 mil por cada uno, dando un total de 2.8 millones de dólares por los ocho capítulos.

Para 2019, debutó en cine con Godzilla: King of the Monsters y recibió un cheque por un millón de dólares, todo a la espera de aparecer Godzilla vs. Kong, la próxima película de esta saga.

A esto sumemos lo que haya ganado por protagonizar la adaptación del libro The Thing About Jellyfish de Ali Benjamin y también la adaptación cinematográfica de la saga de Enola Holmes Mysteries. Por este último, se estima ganó un contrato por 6.1 millones de dólares, lo que significó el primer proyecto de producción de las hermanas Brown (Millie Bobbie y Paige) con su compañía familiar PCMA Productions y en colaboración con Legendary Pictures.

Es de gustos caros

Para finalizar, Millie se ha dado sus lujos porque puede. Entre ellos se destaca un Mercedes-Benz V-Class Marco Polo de 70 mil dólares y un Mini Cooper de 27 mil dólares. También se la puede ver a menudo saliendo de noches de estreno, entregas de premios y otros eventos sociales en su Cadillac Escalade, que vale cerca de 100 mil dólares.

También gusta de invertir en bienes raíces y reparte su tiempo entre dos casas, una en Londres y otra en Atlanta, Georgia, valuada en un millón de dólares y que comparte con sus padres y tres hermanos.

