Daniela Romo prefiere las historias originales

Con 50 años de carrera, Daniela Romo se mantiene vigente en la pantalla chica y el teatro, sin embargo, considera que con el boom de las series, inició una transición en las telenovelas que no entendía bien, ya que considera que la clave está en respetar la esencia de los melodramas, sin dejar de lado los temas actuales.

“Con el streaming se hacen series muy distintas y materiales diferentes a lo que se ve en tele. Eso es bueno. Pero ya era necesario devolverle su lugar a las telenovelas, porque han sido un semillero de actores, escritores e historias que se volvieron clásicos, y es maravilloso reforzarlas en este tiempo y que le llegan tanto a hombres como a mujeres por igual”, afirmó la actriz.

Romo actualmente protagoniza “Vencer el desamor”, donde da vida a “Bárbara Albarrán de Falcón”, una mujer que al quedarse viuda, todo su mundo se vuelve una sorpresa, por lo que debe construir un camino para abrir su mente, corazón y aprender a seguir. Un personaje con el que muchas mujeres se sienten identificadas, pero cree que no es tanto por quedarse solas, sino por darse cuenta que llevan años viviendo con un hombre que conocen poco.

En la historia se tocan distintas temáticas que sufren las mujeres en todas sus edades, con las que mucha gente se ha visto reflejada, sobre todo cuando se abuso sexual o físico se trata.

“Antes eso era diferente, si te pasaba algo así, no se hablaba, es como el cáncer, ahora hasta hay un día un mes sobre dicha enfermedad, pero antes no se mencionaba. Hoy hemos evolucionado y hay muchas cosas que son necesarias hablarlas, porque más allá que nos critiquen por alzar la voz, sigue existiendo impunidad o los castigos para violadores se quedan cortos”, expresó.

PREPARA MÚSICA NUEVA

Daniela Romo también ha hecho carrera en la música, tiene 20 discos y cinco premios del Heraldo de México en esta área, entre ellos como Cantante Revelación. Su último disco de estudio fue “La voz del corazón” en 2015 y ya está en charlas para escoger los temas de un nuevo material, aunque por la pandemia y la grabación de la telenovela todo está detenido.

“Será de canciones originales. Hay que aprender a trabajar a distancia, pero no todos somos afortunados en tener un mini estudio en casa, pero poco a poco saldrá. Además hay que aprovechar todas las herramientas nuevas. Eso sí, siempre les digo que no me pongan zooms en las noches, porque no tengo nada para iluminarme”, comentó entre risas.

SOBRE ELLA

“Vencer el desamor” es una producción de Rosy Ocampo y llega a su fin este viernes a las 20:30 horas.

Su nombre real es Teresa Presmanes Corona e inició su carrera en la década de los 70.

En 1984 participa en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en Chile.

En 2018 su canción “Yo no te pido la luna” ocupó el lugar número diez entre las cincuenta canciones más grandiosas del Pop latino en la revista Rolling Stone.

2018 lanzó el disco Daniela Romo en Hello, Dolly!

7 premios Heraldo de México tiene como actriz y cantante.

POR PATRICIA VILLANUEVA VALDEZ

