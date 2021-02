¿Mensaje demoniaco? Esta es la verdadera historia detrás de la canción ‘Aserejé’

Seguramente has escuchado, por lo menos, una vez en tu vida esta canción, y no es para menos. ‘Aserejé’ se convirtió en la canción más popular del año 2002. No solo fue un hit, sino que el videoclip vino acompañado de una peculiar coreografía que se volvió un elemento social importante.

La fama fue tal que incluso se decía que la canción tenía un mensaje oculto; pero no cualquier tipo de mensaje, se trataba de algo demoniaco. Teorías afirmaban que, si reproducías la canción en reversa, podrías escuchar claramente que evocaba a una entidad satánica.

Claro que las mamás, preocupadas, optaban por evitar esta melodía en fiestas infantiles. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo una canción que muchos recuerdan y que incluso, el famoso juego de baile de Xbox, Just Dance, ha considerado en su catálogo.

Pues bien, debes saber que el origen de esta melodía no se remonta ni a mensajes demoniacos y mucho menos a algo negativo. Es más simple de lo que parece y a continuación te lo explicamos.

Historia de 'Aserejé'

Las Ketchup era una agrupación de origen español que justamente se conformó en 2002; ganaron diversos premios, pero nada fue más relevante en su carrera que la canción ‘Aserejé’.

El hilo negro de esta melodía lo descubrió un usuario de Twitter, llamado Milky Silver, quien sorprendió a la comunidad al explicar el significado de la melodía. Se trata de un joven, Diego, quien protagoniza la canción, y que, según la lírica, estaba muy ebrio y trataba de cantar su canción favorita en la discoteca.

Años después esta versión fue confirmada por la agrupación femenina, que confesó que Diego entra a una discoteca donde el DJ es su amigo, y el sujeto reproduce la canción favorita del protagonista: ‘Rapper’s Delight’, una canción del trío Sugarhill Gang, estrenada originalmente en el año 1980. Diego, al estar ebrio (y no saber inglés) trataba de cantarla: “y la baila, y la goza, y la canta”. Si no crees la teoría, deberías escuchar este clásico. Verás que son muy similares.

sn