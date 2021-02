Marjorie de Sousa explota contra las personas que la critican

La actriz Marjorie de Sousa aseguró que se siente tranquila y que no le preocupan los señalamientos y críticas que le hacen las personas a través de las redes sociales.

La venezolana afirmó que se siente tranquila y disfrutando de su familia, así como de su trabajo, por lo que explicó: "La verdad yo creo que siempre van a hablar, siempre me van a criticar. Si vamos a hacer caso a eso, yo no estaría aquí, no haría nada de lo que hago y no llegaría o no hubiera llegado a donde estoy".

Detalló que por "salud mental" no hace caso a las críticas de las que ha sido objeto a lo largo de su vida, pues consideró que no tiene que dar explicaciones a nadie.

De igual forma, Marjorie de Sousa expuso que la relación que lleva su hijo Matías con su novio Vicente Uribe es muy buena, por lo que ella trabaja para que su pequeño de cuatro años tenga una vida normal.

