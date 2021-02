Burro Van Rankin manda FUERTE mensaje a Luis Miguel: "Ya bájale"

Jorge "El Burro" Van Rankin y Luis Miguel acaban de demostrarnos que las relaciones tóxicas de amistad no sólo se dan entre gente de a pie, sino también entre los famosos y pueden acabar en indirectas o mensajes muy directos difundidos a nivel mundial como el "Ya bájale, cabr**" que le lanzó Van Rankin, al "Sol" en una entrevista reciente subida a YouTube.

“El Burro” contó en entrevista con Jordi Rosado que “LuisMi” y él se dejaron de hablar durante 22 años, hasta que hace poco por el lanzamiento de la serie de Netflix sobre la vida del cantante, se pudieron reencontrar.

“Hace dos años y medio me habla Miguel Alemán y me dice: ‘Burro estoy haciendo la serie (de Luis Miguel)’. Entonces ahí organizó que nos viéramos en Acapulco y yo estaba nervioso por el encuentro entre él y yo, neta que me dio muchísimo gusto volver a ver a ese cabrón.”

Dijo Van Rankin en entrevista con Yordi Rosado.