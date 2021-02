Galilea Montijo muestra INCONFORMIDAD por Laura Bozzo durante transmisión en vivo de 'Hoy' | VIDEO

Galilea Montijo, conductora del programa 'Hoy', reiteró que sostiene una mala relación con la también presentadora Laura Bozzo, ya que durante la emisión del matutino volvió a hacer mofa de la peruana. Pero, ¿Por qué no se llevan bien estas dos conductoras de la televisora de San Ángel? Acá te vas a enterar.

Durante la transmisión en vivo de 'Hoy', Galilea dejó en claro que no se lleva bien con Laura Bozzo. Esto después de presentar una noticia sobre un posible regreso de Carmen Salinas a la conducción de un 'talk show', similar al que ofrece la peruana. Ante esto, Montijo dejó en claro su animadversión con Bozzo.

Carmen Salinas afirmó que en sus planes no está en regresar a la televisión con este tipo de programas, ya que este lugar lo ocupa Laura Bozzo, de quien se refirió como la mejor en este tipo de contenidos. Cabe resaltar que Bozzo ha presentado talk shows en Perú y México con mucha popularidad.

Revive rivalidad

"No, para eso tienen a su Laura, para eso tienen a su tía Laura Bozzo", afirmó Carmelita Salinas durante una entrevista que otorgó al popular matutino.

Ante esto, Galilea Montijo afirmó que Laura Bozzo no es su tía por lo que de ser posible no la pongan para hacer otro nuevo talk show. "Me encanta Carmelita, pero oye, a ver, ¿tía? la tuya. No, no, no. A nosotros no nos las pongas", reviró Galilea Montijo con ese peculiar sentido del humor que la caracteriza.

Te has preguntado por qué iniciaron las hostilidades entre Galilea Montijo y Laura Bozzo. Para esta respuesta nos tenemos que regresar a 2019 cuando la presentadora de 'Hoy' mostró su molestia con la peruana después de que ésta mostró una actitud prepotente en el staff de la producción donde se encontraba Montijo.

Con información MILENIO.

RCB