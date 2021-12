¡Hermosa! Marjorie de Sousa seduce con atrevido vestido al estilo “Cenicienta”: VIDEO

Marjorie de Sousa consintió a sus casi ocho millones de seguidores en Instagram y compartió una serie de fotos y videos en los que demostró que, pese a sus 41 años de edad, sigue siendo una de las personalidades más bellas del medio del espectáculo pues presumió sus atributos al dejarse ver con un coqueto vestido de color azul que le valió ser comparada con “Cenicienta”, una de las princesas más famosas de Disney.

Para empezar su serie de publicaciones como princesa, Marjorie de Sousa publicó un breve video en el que sólo mostraba la parte superior de su cuerpo y se mostró sumamente seductora al girarse para que se pudieran apreciar algunos de los detalles del espectacular vestido azul y para finalizar envió un beso para la cámara con el que enloqueció a sus millones de seguidores.

En otra publicación, la actriz que participó en la telenovela “La Desalmada” dejó ver que el motivo por el que se vistió al estilo de “cenicienta” fue porque la revista estadounidense Original Living Magazine, la eligió para que apareciera en su portada de su edición correspondiente al mes de diciembre, por lo que los halagos y las felicitaciones por figurar en la revista no se hicieron esperar.

Para finalizar esta serie de publicaciones, Marjorie de Sousa, publicó otro video en que dejó ver en su totalidad el espectacular vestido, el cual, se pudo apreciar tenía un corte especial que dejaba al descubierto las torneadas piernas de la actriz, además, se pudo apreciar que aún no se le olvida cómo es caminar sobre una pasarela pues de esta manera presumió el vestido en la sesión de fotos para la prestigiosa revista de la que es portada.

Tras esta serie de publicaciones, las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar y las redes sociales de la actriz se llenaron de miles de halagos, además, algunos de sus admiradores la compararon con "Cenicienta" y en poco tiempo, sus fotos y videos lograron acumular más de 60 mil likes, tan solo en Instagram.

Sigue el pleito con Alicia Machado

Hace unas semanas, Alicia Machado se metió al pleito entre Marjorie de Sousa y su ex pareja Julián Gil, quienes atraviesan un fuerte pleito legal por custodia de su hijo Matías y la ex Miss Universo calificó como una auténtica “Bajeza” que su compatriota no le permitiera que el actor viera a su hijo, sin embargo, tuvieron que pasar unas semanas para que llegara la respuesta de Marjorie de Sousa, quien en entrevista para “Suelta la Sopa” señaló que su vida personal no es algo que le importe a la ex participante de “La Casa de los famosos” ni a nadie más, por lo que no tienen que influir los comentarios de las personas en su vida.

Para finalizar, también señaló que su hijo va creciendo y ya sabe distinguir que algunas cosas que se dicen en los medios sobre su vida no son ciertas, pero enfatizó que ya le ha explicado que son consecuencias de que sus padres sean figuras públicas, pero que únicamente ellos saben lo que realmente pasa en su intimidad.

