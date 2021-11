Marjorie de Sousa deslumbra en redes con atrevido e impactante disfraz: FOTO

La fiebre del Halloween y el Día de Muertos invadió a decenas de celebridades del mundo del espectáculo quienes sorprendieron con ingeniosos disfraces o hasta divertidas caracterizaciones, sin embargo, una de las que más llamó la atención fue la actriz venezolana, Marjorie de Sousa, pues impactó en redes al dejarse ver como una sensual catrina, por lo que su publicación no pasó desapercibida y además de hacerse viral generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes cayeron rendidos a sus pies por su extraordinaria belleza.

“Celebra la vida después de la vida…” fue el mensaje con el que Marjorie de Sousa le hizo un homenaje a las tradiciones mexicana al disfrazarse de catrina. Para su caracterización, la actriz de “La Desalmada” únicamente se maquilló la mitad de la cara, no obstante, el trabajo realizado por el maquillista de las estrellas, Javier de la Rosa, permitió que se la belleza de la venezolana fuera el elemento central, además, también se maquilló el cuello, parte del pecho, uno de sus brazos y su abdomen.

En cuanto a la vestimenta, Marjorie de Souza innovó al mostrarse como una catrina sumamente sensual pues utilizó un vestido corte sirena de color negro, además, en estaba abierto en las zonas laterales del torso, por lo que quedó al descubierto su estilizada figura.

La bella actriz recibió cientos de halagos. Foto: IG: marjodsousa

Marjorie de Sousa roba miles de suspiros

Como se mencionó antes, la publicación de Marjorie de Sousa vestida como catrina no pasó desapercibida para sus más de siete millones de seguidores en Instagram y además de acumular rápidamente más de 65 mil likes, los halagos no se hicieron esperar pues de inmediato comenzaron a resaltar lo espectacularmente bella que lucía.

“Qué hermosa catrina”, “Divina, Diosa” “Mujer divina” y otros comentarios similares son los que se pueden leer en la última publicación de Marjorie de Souza, quien recientemente terminó su participación en la telenovela llamada “La Desalmada” haciendo el papel de Julia Torreblanca.

¿Cuál es el siguiente proyecto de Marjorie de Sousa?

Marjorie de Sousa culminó su participación en “La Desalmada” hace unas semanas, sin embargo, todavía no ha revelado cuáles son sus planes a plazo corto pues en estas últimas semanas se ha enfocado en fortalecer su cuerpo con intensas rutinas de ejercicio, además, en diferentes ocasiones ha aprovechado para reiterar que con su personaje de Julia Torreblanca pudo recuperar el gusto por la actuación pues señaló que actuar como villana le despertó algo que creía dormido, por lo que no se descarta verla próximamente en un papel similar en otra telenovela.

Cabe mencionar que aún no se ha confirmado si habrá segunda parte de “La Desalmada”, sin embargo, una de las actrices más solicitadas para aparecer en la nueva entrega es justamente Marjorie de Sousa, no obstante, se espera que en los próximos meses se confíeme si habrá o no segunda temporada de la exitosa telenovela y que a su vez se confíeme quiénes serán parte del elenco.

Marjorie de Sousa tiene uno de los rostros más bellos de la televisión. Foto: IG: marjodsousa

