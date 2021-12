¡Marjorie de Sousa enfurece! Responde a Alicia Machado sobre polémica con Julián Gil

Marjorie de Sousa atraviesa por un pleito legal con su expareja, Julián Gil, por la custodia de su hijo Matías de cuatro años, algo sobre lo que Alicia Machado no dudó en opinar y brindar su apoyo al actor argentino sin contar con que la actriz respondería con un contundente mensaje.

La ex Miss Universo lanzó fuertes críticas contra Marjorie de Sousa cuando aún se encontraba en “La Casa de los Famosos”, calificando como una “bajeza” el que la actriz no deje que su hijo ve a su padre.

Aunque pasaron ya algunas semanas de las críticas de Alicia Machado, la actriz fue cuestionada al respecto y respondió molesta: “Mi vida no es algo que te importe, así que no me tengo que sentir ni mal ni bien”.

Marjorie de Sousa responde a Alicia Machado. Foto: Instagram @marjodsousa

Añadió que su pequeño hijo ya entiende que tanto su mamá como su papá son figuras públicas, por lo que se encuentran expuestos a los comentarios negativos sobre su vida privada.

“Él mismo dice: ‘Mamá, eso no es cierto’ y yo le digo: ‘Papi, es que somos figuras públicas y eso significa que también la gente te conoce, pero existe una vida privada y eso es algo tuyo y mío y nadie más lo conoce’”, dijo Sousa en entrevista para “Suelta la Sopa”.

Críticas de Alicia Machado

Durante su estancia en “La Casa de los Famosos” Alicia Machado estuvo en medio de la polémica en mas de una ocasión, tanto por su supuesto romance con Pablo Montero como las explosivas declaraciones que hizo.

“No le quitas el derecho a tu hijo de tener a esa persona. Eso no puede suceder, es un derecho del niño, ni tuyo ni de él. Y el cuento que yo me sé, porque soy amiga de la otra parte, más los cabos que uno ata y lo que yo he visto”, dijo sobre el conflicto que tiene Sousa con Julián Gil.

La exreina de belleza calificó como una “bajeza” que Sousa no deje que Julián Gil vea a su hijo: “Así como para mí la bajeza más grande que un hombre puede hacer es golpear a una mujer, para mí la bajeza más grande que una dama puede hacer es tratar de manipular o detener a un hombre a fuerza con un hijo”.

