Marjorie de Sousa impacta con sensacional look plateado ideal para Navidad

La bella Marjorie de Sousa lo volvió a hacer e incendió las redes sociales, pues posó con un increíble atuendo que bien podría ser usado durante la próxima cena de Navidad, con lo cual demostró que aun cuando ha dado vida a inolvidables villanas en las telenovelas mexicanas, ella es una persona hermosa por dentro y fuera en la vida real.

Durante los últimos meses Marjorie tuvo un repunte de popularidad por su participación en la “La Desalmada”, la cual ya llegó, gracias a su gran actuación como “Julia Torreblanca”, la cual ya forma parte de los grandes papeles que ha interpretado, al lado de “Kendra Ferreti”, la villana de “Amores verdaderos”.

Marjorie es una mujer com mucho estilo. Foto: Especial.

Marjorie de Sousa vistió como una reina

Además, Marjorie fue elegida como una de las figuras latinas más importantes por la prestigiosa revista Vous; para el artículo de la revista usó una serie de atuendos de alta costura, pero el que más llamó la atención fue uno de color plateado con mangas extra largas, el cual le permitió presumir su figura. Para rematar su atuendo, la venezolana usó un maquillaje sencillo, con unos labios en color rojo vino tinto, lo cual queda muy bien para la próxima temporada invernal.

Marjorie tiene una figura de envidia. Foto: Especial.

No cabe duda que Marjorie no sólo es una excelente actriz, sino también una increíble modelo, pues constantemente la buscan para hacer campañas o para aparecer en portadas de revistas. Pero eso no es todo, ya que año con año ella participa con varias organizaciones que apoyan a sectores vulnerables para que también puedan tener buenas fiestas decembrinas.

El pleito con Julián gil persiste

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues hace unas semanas, Marjorie reveló que el actor Julián Gil no ha cumplido con sus obligaciones de manutención para Matías, el hijo de ambas, por lo que de nueva cuenta habrá un proceso legal para resolver este asunto. De Sousa tiene la custodia completa del pequeño y Gil tenía que proveer para sus necesidades pero sin derecho a convivir con él, situación que no era del agrado del actor, sólo queda ver cómo resolverán la situación.

SIGUE LEYENDO...

Marjorie de Sousa deslumbra en redes con atrevido e impactante disfraz: FOTO

msb