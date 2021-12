Roxana Castellanos revela que por culpa de una negligencia médica perdió a su bebé | VIDEO

Isabel Lascurain, además de ser una excelente cantante también es una buena entrevistadora y así lo dejó ver con Roxana Castellanos donde tocaron temas muy personales que marcaron a la actriz. Durante una amena charla que sostuvieron, la actriz mencionó que no desea ser madre y compartió la ocasión en que perdió un bebé.

La también comediante abrió su corazón en el canal de YouTube "Isabel Lascurain Abre la caja de..." y mencionó que desde aquel suceso, ya no se pudo volver a embarazar, algo que ha tomado con serenidad y lo dejó a designio de Dios:

"Es lo que yo pienso porque mucha gente me dice 'en estas épocas, la que no quiere es porque no quiere' y yo bueno, porque no quiere Dios. Entonces el que no quiere porque ya no quiere es su problema, pero yo la verdad me guío mucho por Dios", mencionó quien le da vida al personaje "Deyanira Rubí".

Roxana Castellanos, una mujer a la que le gusta la soledad

Con lágrimas, la actriz mencionó que aún extraña a sus padres, quienes ya fallecieron, y que se siente muy sola, pero que aún así le gusta la soledad.

Por otro lado, le explicó a la Pandora que desde que era muy chica quería tener una familia grande, pues deseaba tener 7 hijos. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Eso sí, le recomendó a sus amistades que si quieren convertirse en madres, deben de hacerlo en el momento adecuado, pues la edad es un factor fundamental.

El tema de la maternidad volvió a relucir y Roxana reveló que tenía 4 meses cuando perdió a su bebé por culpa de una negligencia médica:

"De un médico que... tuve un sangrado importante en la madrugada, le hable y me dijo: no, tómate esto. Pasaron dos días y le dije es que estoy muy inflamada, 'no, no es nada, venme a ver'. Lo fui a ver y me dijo, con ese sangrado el producto ya salió", platicó.

Después le consultó si podía irse de gira de teatro, pero se sintió mal y terminó en el hospital en Zamora, Michoacán, donde la remitieron a la Ciudad de México por falta de equipo; explicó que nunca había perdido al bebé como le había mencionado el médico y que tuvo que mandarla a reposo absoluto.

