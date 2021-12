Dinastía Fernández: Por esta razón Alejandro Fernández rompió relación con su hermano Gerardo | VIDEO

Olga Wornat, periodista y escritora, autora del libro "El último rey" la biografía no autorizada de Vicente Fernández, habló sobre el motivo que la impulsó a crear la obra, así como de algunos "capítulos" obscuros en torno a la dinastía Fernández, pues no es una "historia color de rosa".

Wornat explicó que quienes se adentren en el libro descubrirán que la actitud de sus hijos, en especial de Gerardo, sabrán que es triste, pues "Charro de Huentitán" era despreocupado con el dinero y además ayudaba a sus amigos. Sin embargo, el "potrillo" mencionado es un caso contrario.

"Todas las personas que entrevisté me decían: 'hay que tener cuidado con Gerardo. Gerardo es peligroso. Cuidado con Gerardo. Gerardo te filtra al padre. Gerardo controla todo' Y yo lo que decía: 'pero qué es lo que pasa con Gerardo' y comencé a hacer la investigación sin darle un capítulo porque él no es tan importante, no es famoso y no ha hecho nada en su vida para merecer un capítulo, me parecía muchísimo", explicó Wornat en entrevista para De Primera Mano.

Asimismo, la escritora mencionó que la relación con sus hermanos es compleja. Señaló a Gerardo como uno de los implicados en el supuesto internamiento de Vicente Fernández Jr a una clínica de rehabilitación para adicciones el pasado 16 de abril.

Vicente Fernández Jr. compartió una imagen para dejar claro que no hay disputas familiares (Foto: @vicentefdzjr9)

Gerardo y Alejandro se separaran repentinamente

Durante una larga e interesante entrevista, Gustavo Adolfo Infante le preguntó a la periodista el por qué los hermanos Alejandro y Gerardo rompieron sus relaciones, si el segundo llevaba la carrera del primero; ella respondió que porque le robaba.

"Porque le robaba plata, le robaba plata de las actuaciones de los palenques y Alejandro lo descubrió. Eso fue lo que pasó. Fue un escándalo, fue muy violenta la situación".

¿Qué orilló a Wornat escribir "El último rey"?

La escritora explicó que vivió 15 años en México y que desde niña se crié escuchando canciones de Vicente Fernández y de todos los representantes de música vernácula. "Me encariñe con esas canciones, un poco el libro está dedicado a mi madre", detalló.

Un día fui al barrio de San Juan de Dios y escuchó "que te vaya bonito. Me tomé un tequilita y dije, lo tengo que hacer y fue como me decidí a hacer el libro junto con la Editorial Planeta", explicó.

