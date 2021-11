Octavio Ocaña: Roxana Castellanos revela cómo será grabar “Vecinos” sin “Benito”

La producción de “Vecinos” arrancó las grabaciones de sus temporadas 12 y 13 en esta semana, sin embargo, en el set se respira un ambiente diferente debido a la ausencia de Octavio Ocaña, el emblemático “Benito Rivers”, quien perdió la vida de forma trágica hace unas semanas, por lo que sus compañeros del programa no han parado de llorarlo, tal como es el caso de Roxana Castellanos, quien compartió el set con el joven actor por más de 15 años.

Fue durante una entrevista con diferentes medios de comunicación donde la también conductora de “Cuéntamelo ya” aseguró que será complicado lidiar con la muerte de Octavio Ocaña, pero señaló que el mejor tributo que le pueden hacer es regresar a grabar la serie con la que el actor saltó a la fama cuando apenas era un niño.

“Va a ser un regreso con muchos sentimientos encontrados por la muerte de Octavio Ocaña, pero mejor tributo no le podemos hacer que regresar al ser donde grabamos con él desde que era muy pequeño”, señaló la actriz que le da vida a “Vanesa Balboa” quien también confirmó que ya se está pensando cómo se homenajeará a “Benito” dentro del programa.

En otro momento, de la entrevista, Roxana Castellanos señaló que estuvo en contacto con la familia, principalmente con la prometida del actor, a quien recordó como un gran amigo y como una persona muy trabajadora y querida por el público.

“Estuve pendiente con Nerea, la novia, con los funerales y lo que pasé después no importa, a mi lo que me importa es que mi amigo está muerto y no me importa por qué o cómo fue (…), generalmente pasa cuando alguien fallece que todos decimos ‘¡qué bueno era!’, pero creo que con Octavio particularmente no nos habíamos dado cuenta del cariño… porque era un muchacho joven, pero tenía 16 años en la televisión trabajando”, finalizó Roxana Castellanos.

Mamá de “Benito” también recuerda al actor

Ana Bertha Espín, quien en la serie de “Vecinos” le da vida al personaje de “Lorena”, la madre de “Benito” señaló que aún no sabe cómo será la serie tras la trágica muerte del Octavio Ocaña, sin embargo, lo recordó como un joven cariñoso y respetuoso, además, mencionó que la imagen con la que se quedará del actor es cuando él tenía cinco años y lo sentaba en sus piernas.

Por último, la actriz señaló que estuvo acompañando a la familia de Octavio Ocaña durante este fuerte momento y detalló que estuvo en el funeral del actor que perdió la vida el pasado viernes 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán Izcalli luego de haberse disparado accidentalmente tras impactar su camioneta contra un muro de contención tras protagonizar una persecución o al menos eso es lo que se dice en el reporte oficial de las autoridades del Estado de México.

