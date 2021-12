Carlos Rivera revela cuál es su mayor deseo en la vida

El punto en el que ahora se encuentra el actor y cantante Carlos Rivera no fue algo sencillo de lograr, pero la disciplina y constancia fue lo que le permitió sobreponerse al rechazo.

“A veces a la gente se le olvida el trabajo, únicamente ven la punta de iceberg, pero no todo lo que hay detrás. Traigo 2,000 funciones de teatro, no soy ningún improvisado y para mí ha sido muy importante compartirlo con la gente. En mis conciertos, lloré en varias ocasiones porque te acuerdas de las veces en las que me dijeron que no, cuando me cerraron puertas, cuando pedía una cita para algo y me decían que no. Siempre tuve una corazonada de que las cosas iban a cambiar y por eso no dejé de trabajar nunca”, contó para el programa De Primera Mano.

Otro de los objetivos del intérprete es llevar su música a otras naciones, en donde no se habla español, por lo que le gustaría ir a Italia y Francia, “me gustaría llevar la música que se hace en México más allá de nuestras fronteras”.

Y en el ámbito personal, Rivera confesó que desde que era muy joven ha tenido el deseo de ser padre. “Yo hubiera querido ser papá joven, pero la vida me ha llevado por otros caminos de trabajo y no se ha podido. Me siento pleno tanto en mi vida personal y artística, no hay nada que deseé más en la vida que ser papá. No sé si este año o en qué momento, pero no es tan fácil para algunas personas, espero no nos sea tan difícil. Incluso, supera cualquier sueño artístico el ser papá”.

Regreso al teatro

Carlos es parte del elenco de la obra musical “José, El Soñador”, la cual se estrenará el próximo 10 de febrero y también participarán Kalimba y Fela Domínguez.

Detalló que Alejandro Gou le ofreció la obra antes de la pandemia, “me acuerdo que estaba en España de gira y me dijo que tenía los derechos de la obra, aunque siempre me llamaba, le decía que no, porque siempre tenía otras cosas que hacer. Me movió el tapete”. Entonces, él tuvo que modificar sus planes para poder participar en la obra musical

SIGUE LEYENDO:

Carlos Rivera acompaña, por primera vez, a Cynthia Rodríguez a evento de VLA; así fue el momento

Carlos Rivera estrenará colaboración con “uno de mis grandes ídolos”; ¿de quién se trata?

Carlos Rivera acapara las miradas en los Latin Grammy 2021 por ser “el más guapo” y la presentación que hizo de Danna Paola | VIDEO