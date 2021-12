Esta fue la rara enfermedad que afectó el rostro de Angelina Jolie

Angelina Jolie además de ser de las mejores actrices del mundo, es directora, guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres estadounidense. Formó junto a Brad Pitt una de las parejas más queridas del mundo y que causo más dolor al romperse fines del 2016. Sin embargo, las secuelas de la separación le pasaron factura a Angelina.

Angelina la paso realmente mal durante el año del divorcio y posterior, por una parálisis en su rostro que la dejó irreconocible. Lo cual afectó en gran parte a su carrera donde está bajo los ojos del mundo permanentemente.

La enfermedad en cuestión es la parálisis de Bell, que se produce a la hinchazón de un nervio en el área donde atraviesa los huesos del cráneo. Este nervio controla el movimiento de los músculos de la cara. La causa a menudo no es clara. Un tipo de infección por herpes llamada herpes zóster podría estar relacionada.

En viejas entrevistas, Angelina Jolie contó que a veces las mujeres se dejan a si misma al último momento y que el estrés es responsable de enfermedades y patologías de este estilo, que son de las más temidas por las secuelas que pudieran dejar una vez que el paciente se recupera.

Angelina Jolie en la alfombra roja. Fuente: EFE

Si bien no existe un análisis específico de laboratorio para confirmar su diagnóstico y mucho menos para un tratamiento puntual, la ex de Brad Pitt invirtió mucho dinero, tiempo y visitas a profesionales para su recuperación, la cual no suele ser menor de 7 meses, pero que logró superar en tiempo record para seguir deslumbrando en las cámaras al mundo.