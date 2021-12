Más de 40 mil personas vieron el estreno de "Cada Quien" dueto de Grupo Firme y Maluma

Este martes 7 de diciembre en punto de las 12:00 del mediodía se estrenó el video oficial de “Cada quien”, tema que grabaron Grupo Firme y Maluma, y como era de esperarse miles de fanáticos tanto de los mexicanos como del colombiano ya esperaban ansiosos desde las primeras horas del día para ver el estreno.

Bien dicen por ahí que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, por lo que en punto de las 12:00 de la tarde comenzaron a salir las primeras imágenes del video oficial de “Cada Quien”.

Logran que más de 40 mil personas vean el estreno

Los primeros minutos de esta transmisión eran poco más de 33 mil personas que estaban viendo el estreno, pero, conforme pasaban los minutos de la transmisión cada vez se unieron más y más personas a ver el estreno de este nuevo video.

Al finalizar la transmisión fueron ??40 mil 933 personas quienes disfrutaron del estreno de “Cada Quien”, en donde vieron cantar por primera vez un corrido a Maluma, pues cabe recordar que estamos a acostumbrados a ver y escuchar al “Pretty boy” en temas más urbanos.

Foto: Captura de pantalla

Los autores del corrido

Otra de las sorpresas que nos tuvieron Grupo Firme y Maluma es que “Cada quien” es un tema inédito por lo que la canción fue escrita especialmente para estos dos grandes de la música.

Sin embargo, en los créditos de esta canción aparecen los nombres de: Edgar Barrera, Nathan Galante, Horacio Palencia, Eduin Caz y Juan Luis Londoño.

Foto: Captura de pantalla

Sí así como lo lees, el líder de Grupo Firme fue parte de los autores de “Cada quien”, canción que promete ser un gran éxito, pero no solo el tijuanense, también Maluma escribió parte de la canción.

Y es que para quienes no conozcan el verdadero nombre de Maluma es Juan Luis Londoño, así que el colombiano también puso su granito de arena para crear la nueva canción que promociona.

Si no pudiste ver el estreno de “Cada Quien”, no te preocupes, a continuación te dejamos el video.

