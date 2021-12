¿Eiza González y Paul Rabil terminaron? Esto es lo que se sabe

Eiza González y Paul Rabil confirmaron su relación a inicios del 2021, pero ahora, después de siete meses de amor y momentos juntos, todo parece indicar que la mexicana está soltera de nuevo. Uno de los puntos importantes por los que se piensa esto fue porque la última vez que se les vio juntos fue el pasado 8 de noviembre en Nueva York.

De acuerdo con información de Daily Mail, la actriz de 31 años y el jugador de Lacrosse de 35 habrían terminado su romance en buenos términos y no tuvo nada que ver con algún problema entre ellos, solo fue por falta de tiempo entre los compromisos de cada uno.

“La separación ocurrió hace unas semanas y no fue nada desagradable. Sus horarios de trabajo simplemente no se estaban alineando y eso puso a prueba su relación. ¡Sin embargo, seguirán siendo amigos!”, esto según información de Just Jared.

La historia de amor

La primera vez que se les vio juntos fue en junio 2020, pero fue hasta el 2021 cuando decidieron hacer oficial su relación, esto a través de redes sociales, ya que se tiene que recordar que la actriz es muy reservada con su vida privada.

El primer detalle de su romance con Rabil se dio en una historia en Instagram donde confirmó que lo amaba y lo felicitó por haber conseguido una marca histórica en su deporte al convertirse en el jugador con más puntos y en Lacrosse. Después de eso hicieron varios viajes juntos como la ocasión en la que fueron a Disney.

Ahora solo queda esperar a que alguno de los involucrados confirme o niegue la información que se tiene, mismo que podría no llegar por parte de Eiza, ya que como se comentó anteriormente no le gusta hablar mucho de su vida personal.

Te puede interesar: ¿Danna Paola tiene covid-19? Ella misma lo revela, “me puse muy malita”