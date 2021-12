YosStop: Yoselin Hoffman hará cambios radicales en su canal de Youtube | VIDEO

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, se encuentra retomando su vida después de haber atravesado una amarga experiencia tras ser acusada por el delito de posesión de pornografía infantil, de la joven Ainara Suárez, y permanecer durante 5 meses en el penal de Santa Martha Acatitla.

Apenas alcanzó la libertad, agradeció el apoyo recibido de parte de amigos, familiares y seguidores. Posteriormente extendió disculpas públicas a Ainara a través de un live hecho a través de su cuenta de Instagram, como parte de la serie de puntos que tendrá que hacer:

"Fue el 22 de agosto de 2018 que publiqué el video llamado 'Patética generación' es por eso que te pido perdón, porque dije que lo que te había pasado no había sido una violación, no te creí y te pedí que me mandaras la denuncia para que te creyeran, cuestionando la motivación de tu denuncia, desconociendo la gran valentía que implica hacer lo que hiciste y lo que has hecho desde entonces", mencionó en ese momento.

Ahora, la joven publicó otro video bajo el título "¿Qué va a pasar con Yoss?" donde mencionó lo valioso que es estar en libertad y como lo menciona, sobre todos los proyectos que planea realizar a partir de ahora.

¿Cuáles son los proyectos de YosStop en el futuro?

Acompañada por su perrito y sentada en un sillón, la joven influencer saludó a todos sus seguidores y les explicó que lo que viene en adelante para ella, ahora que tuvo una gran lección de vida y se encuentra fuera de un penal en el que estuvo recluida durante 5 largos meses.

"Para empezar voy a retomar algunos proyectos como mis estudios de psicología que se vieron interrumpidos. Vamos a continuar con el podcast de "Somos dos" donde salimos Gerardo y yo hablando de diferentes temas. También ya no tardo en presentarles la marca de mi ropa deportiva casual que ya les había contado en algún momento y junto a esto también vienen videos de yoga, algo esencial en este tiempo de mi vida", platicó Yoseline Hoffman.

Por otro lado, no quiere echar en saco roto su experiencia y habló de proyectos enfocados a esta, así de los que acordó hacer como condición para alcanzar su libertad:

"Tengo muchos proyectos nuevos. Empezando por 'Una mujer en la cárcel' donde quiero ayudar a mujeres en la cárcel, amplificar su voz, y de todas las cárceles del mundo, no solo de México. También voy a hacer videos de los cursos que voy a tomar de sensibilización y de los colectivos feministas", explicó.

SIGUE LEYENDO:

Bárbara de Regil: ¿Cuál es su grado de estudios?

Yalitza Aparicio revela adversidades a las que se enfrentó por su tono de piel “fue complicadísimo”: VIDEO

BTS: RM enternece al ARMY con esta foto que publicó en su Instagram personal