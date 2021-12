Yalitza Aparicio revela adversidades a las que se enfrentó por su tono de piel “fue complicadísimo”: VIDEO

Actualmente, Yalitza Aparicio es una de las más grandes figuras de la industria cinematográfica en México, sin embargo, su carrera no ha sido nada sencilla pues tras su debut en “Roma” se ha enfrentado a las críticas, incluso hay quienes no la consideran como una actriz, no obstante, también ha tenido que lidiar otro tipo de dificultades que tienen que ver directamente con su tono de piel y ella misma lo contó en un video recientemente publicado en su canal oficial de YouTube.

Fue en julio de 2020 cuando Yalitza Aparicio se lanzó como youtuber y en este espacio mantiene la cercanía con sus seguidores realizando diferentes dinámicas en las que permite conocer un poco más a fondo todo lo que ocurre en su vida privada tal como pasó en su último video en el que tuvo una charla con su maquillista de cabecera, Gerardo Parra, a quien conoció en un momento complicado de su vida pues comentó que fue él quien la ayudó a maquillarse de la manera correcta y no con tonos diferentes al de su piel como ocurría en un principio.

“Había pasado por momentos en que siempre me ponían un maquillaje diferente por llamarlo así, muy diferente a mi tono de piel y por eso andaba de un lado a otro, buscando con quién lograba adaptarme. Sentía que era complicado porque no había muchas personas con mi tono de piel, entonces a los maquillistas se le hacía muy complicado, porque no lo tenían dentro de las tonalidades que manejaban”, comentó la actriz nacida en Tlaxiaco.

En otro momento de la charla, la actriz nominada al Óscar en 2019 y su maquillista señalaron que en la industria del entretenimiento se cree que los tonos de piel más claros “son mejores”, sin embargo, el especialista calificó este pensamiento como un “error grave” y aseguró que lo importante del maquillaje es dejar una piel “muy bonita” sin importar el tono que sea.

Por su parte, Yalitza Aparicio reiteró lo difícil que le fue encontrar un maquillista que se adaptara a sus necesidades ya que tiene una gran variedad de tonos en su piel y para ejemplificar reveló las complicaciones a las que se enfrentó cuando le aplicaron un maquillaje prostético.

"A mí me pasaba que, bueno, yo tengo diferentes tonos y ya una vez me hicieron un prostético y fue complicadísimo dar con el tono, retomamos esta parte, pero al llegar a esta otra ya no empalman y fue una combinación tremenda, ahí fue donde me di cuenta de que tenemos esta amplia variedad de tonos en nuestro cuerpo y me pasaba que del cuello para arriba se veía una tonalidad, pero cuando usaba escotes estaba complicado la verdad.

Para finalizar, Yalitza Aparicio señaló que ha podido adaptarse a estas adversidades gracias al apoyo de Gerardo Parra, quien también recordó que al principio de su carrera Aparicio no estaba acostumbrada a maquillarse, por lo que ha sido todo un proceso descubrir el estilo que mejor le acomoda.

