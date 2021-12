YosStop publica VIDEO con disculpas para Ainara, éste es el fuerte mensaje que envió tras salir de prisión

Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop, ha emitido un video en su canal de YouTube en donde ofrece disculpas a Ainara, y a cualquier persona ofendida con el contenido que realizaba en su canal, donde solía criticar y burlar a las personas, esto previo a ser ingresada al penal de Santa Martha Acatitla.

Estas disculpas fueron emitidas luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que en apego al principio de Justicia Restaurativa, se autorizó por tres años la suspensión condicional del proceso penal en contra de Yoselinne, por lo que el pasado 30 de noviembre salió de la cárcel.

Lo anterior luego de que el agente del Ministerio Público de la Subprocuraduría de Procesos emitió la solicitud de reclasificación del delito de pornografía infantil por discriminación y la víctima aceptó la reparación del daño ofrecida por la defensa de la imputada.

La disculpa pública de YosStop

"Con toda sinceridad espero que encuentres justicia y me comprometo a colaborar en lo que pueda en la investigación de los hechos", aseguró la influencer.

En suma, la hermana del también famoso Ryan Hoffman, ha generado controversia tras emitir éste mensaje, esto debido a que durante más de cinco minutos se mantiene con la mirada fija en la pantalla de su computadora, en donde leía la carta que presuntamente le escribieron para emitir la disculpa pública.

"Fue el 22 de agosto de 2018 que publiqué el video llamado 'Patética generación" es por eso que te pido perdón, porque dije que lo que te había pasado no había sido una violación, no te creí y te pedí que me mandaras la denuncia para que te creyeran, cuestionando la motivación de tu denuncia, desconociendo la gran valentía que implica hacer lo que hiciste y lo que has hecho desde entonces", dijo la famosa de 31 años.

El caso de YosStop

La influencer quedó libre gracias a que el representante social de la FGJCDMX se apegó al principio de Justicia Restaurativa, mismo que permite que las partes involucradas logren un acuerdo reparatorio.

Dicho acuerdo consiste en el otorgamiento de diversos bienes materiales, el pago de una cantidad económica, no contactar a la víctima, una disculpa pública, así como no expresarse de forma denigrante, insultante y humillante hacia cualquier persona.

