Marco Antonio Regil se sincera y RESPONDE si es gay, esto es lo que busca en una pareja | VIDEO

Marco Antonio Regil es uno de los conductores favoritos de la televisión y se ha ganado el cariño del público por su simpatía; sin embargo, esto no ha evitado que sea blanco de rumores como aquel donde se cuestiona su orientación sexual.

El conductor, famoso por programa como “Cien mexicanos dijeron”, se sinceró y decidió responder a las constantes interrogantes sobre su orientación sexual, asegurando que puede sentir amor y admiración por una persona como amigos, pero no atracción física.

En entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube, Regil aseguró que no se ha sentido atraído por alguien que no sea mujer: “Me gustan las mujeres femeninas, los tacones, faldita, el cabello largo, entonces yo veo eso y me derrito”.

“Nunca me he descubierto siendo atraído por alguien que no sea una mujer. Me he enamorado a nivel amigo, hay amigos que los amo, los admiro, los quiero, eso también es amor, pero nunca he sentido atracción física por otro hombre”, dijo el conductor.

¿Marco Antonio Regil desea casarse?

Yordi Rosado también cuestionó al conductor de “Atínale al precio” sobre si en este momento su corazón se cuenta ocupado, confesando que está soltero aunque no sólo.

Regil vive en Estados Unidos desde hace 20 años y en este tiempo asegura que no ha logrado “encajar románticamente” con las mujeres de aquel país, aunque dio sentirse feliz de estar solo en este momento y lo disfruta.

“Pasé de tener novia y novia, y no saber estar solo, y luego esa decepción que sentí cuando estuve comprometido, me quemé e hice mi maestría espiritual, empecé a meditar y descubrí que la felicidad viene de dentro”, detalló.

Aunque por el momento no considera llegar al altar y tener hijos, es algo que no descarta en el futuro pues le gustaría formar una familia. Incluso, señaló que tampoco rechaza la idea de salir con una mujer que ya tenga hijos: “Me abro al universo”.

