Marco Antonio Regil contó el DOLOR de haber sido RECHAZADO por su padre

Marco Antonio Regil estuvo en "La entrevista con Yordi Rosado", durante la charla confesó que su padre era alcohólico, por lo que decidió no beber durante la adolescencia, sino hasta que cumplió 20 años de edad.

Aseguró que su papá era una persona maravillosa, pero que al momento de tomar una gota de esta sustancia solía ponerse violento y golpearla.

"Si tu no quieres ser alcohólico y no quieres golpear a tu mujer, no puedes tomar, Marco Antonio", fue la frase con la que su mamá le advirtió que debía cambiar los pasos de la familia.

Cuando se embarazó de Marco Antonio, la mujer decidió irse del hotel que tenía su entonces esposo en Acapulco y se regresó a Sonora. Ante esto, él la amenazó con quitarle a sus hijos.

Marco Antonio Regil confiesa si volvería con Adamari López

Conoció a su papá hasta los 11 años de edad.

Su inspiración es su mamá

Al final, ella regresó por temor, pero continuaron los abusos. Para poder salir de la cadena de violencia, la mamá del conductor documentó todas las agresiones y al final pudo regresar a Tijuana, donde dio a luz a Marco Antonio.

"Yo crecí de niño con el caso de que "tu padre te quiere secuestrar"", dijo.

Como su madre era ejecutiva de ventas y no tenía muchos lugares donde dejarlo, por lo que la acompañaba a sus reuniones. Desde entonces, le entró el gusto por comunicar. Durante estos tiempo, dijo, su madre solía reclutar a las personas para vender en la empresa.

"Conocía a sus vendedoras y las motivaba", dijo.

Destacó que su sueño de niño era sacarla de trabajar. Contó que con su primer sueldo que ganó cuando inició en el radio pudo comprar un comedor que su mamá no había podido pagar antes.

Para poder liquidar este artículo, hizo un trato con el encargado de la tienda para que le redujera el 50 por ciento del costo a cambio de conducirle algunos eventos.

Marco Antonio Regil rechaza proyectos por este fuerte motivo en su vida personal

El rechazo más grande de su padre

Durante la charla, indicó que cuando tenía como unos 10 años empezó a preguntar por su padre, a lo que su mamá le contó lo que ocurrió entre ambos, pero sin sembrarle odio.

"Luis, tu hijo yo no sé cómo o por qué, te quiere conocer", fue la frase con la que la mamá del conductor convenció a su exmarido de realizar el encuentro.

Marco Antonio y su padre se conocieron en Acapulco. Del encuentro destacó que lo trató de manera espléndida, por lo que entendió por qué su mamá se había enamorado de él.

Un año después del viaje, el señor Luis lo invitó a pasar tres meses con él en el hotel. Gracias a la insistencia del joven, su mamá aceptó.

"Salgo corriendo hacia él y me empuja, me dice "quítate", estaba borracho", dijo.

Tuvo una experiencia traumática con su padre.

En ese momento se dio cuenta de que su padre le había negado la palabra durante varios días. Su mamá le preguntó si quería regresarse, pero al final se quedó a trabajar como botones en ese entonces.

"Era racista el cabrón, le daba media ración de comida a la gente de piel oscura", dijo.

Las mujeres que trabajaban en el hotel, indicó, eran ocupadas por su padre como sexoservidoras y además daban debían vender varios servicios y hacer otros trabajos. Explicó que durante todo el mes ganó dinero y se hizo amigo de las personas ahí, pero solamente un día pudo convivir sobrio con su padre.

"Nunca volví a saber de él. Mi papá fallece a los 17 años", dijo.

Agregó que cuando su padre murió su madre le ofreció pelear por el dinero de la herencia, aunque ella no le interesaba. Al final, el conductor se negó a buscar algún bien de él. Años después, Marco Antonio recibió una carta en la que su padre le pidió disculpas por haberlo tratado. Esto le dio un cierre importante a su vida.

"Tú me diste amor y yo no supe qué hacer"

El conductor aseguró que no ve a su padre como alguien malo, sino como alguien que tenía un dolor interno que no supo cómo arreglar, por lo que no juzga lo que hizo.

