Marco Antonio Regil, el conductor ESTRELLA de "Atínale al precio" que ahora VIVE ¿en la pobreza?

Este au00f1o y sin planearlo logru00e9 algo que los expertos describen como el u00faltimo paso en el proceso del luto: Reinventar la relaciu00f3n con mi mamu00e1. En 2016 mi mente me decu00eda que mi vida ya no tenu00eda sentido, que mi misiu00f3n habu00eda terminado con su partida, que mi vida carecu00eda de una misiu00f3n importante sin alguien a quien proteger o cuidar. Como ustedes saben la lloru00e9, la sufru00ed, la sou00f1u00e9 y decidu00ed no tomar anti-depresivos para permitirle al dolor que me enseu00f1ara lo que tenu00eda que enseu00f1arme (esta fue una decisiu00f3n personal y no estoy recomendu00e1ndola a nadie). El dolor me enseu00f1u00f3 muchas cosas que compartiru00e9 en mi libro pero justamente, tratando de darle un sentido a ese dolor y cansado de dos au00f1os de tristeza, deju00e9 mi u201ctrabajo segurou201d en Telemundo y decidu00ed dedicarle todo mi tiempo a hacer lo que me hacu00eda sentirme vivo y feliz: El podcast, el libro, las conferencias y talleres. La clave es que notaba que cada vez que compartu00eda lo que he aprendido, mi mamu00e1 estaba ahu00ed conmigo y decidu00ed tomar esa retro-alimentaciu00f3n del Universo. Hoy el libro y el primer curso en linea estu00e1n tomando forma, la siento viva, la honro al compartir lo que aprendu00ed de ella y los retos que nuestra relaciu00f3n tuvo. Siento que puedo continuar lo que ella empezu00f3 y la siento abrazu00e1ndome y acompau00f1u00e1ndome en cada paso del camino. En conclusiu00f3n, estoy haciendo lo que ella siempre me aconsejaba: u201cMijito, siempre sigue a tu corazu00f3n, no trabajes por dinero y haz lo que amas pues cuando lo haces no estu00e1s trabajando, estu00e1s cumpliendo tu misiu00f3n y Dios estu00e1 contigou201du2764ufe0fud83dude4fud83cudffd Sabias palabras de Mamu00e1 Irma, pues sin saberlo, ella misma me estaba dando la fu00f3rmula para superar su partida del mundo fu00edsico y para vernos de nuevo, no algu00fan du00eda en el cielo, sino, en esta vida. Hoy mi experiencia de Dios, de la Consciencia Cru00edstica, del Universo dentro de mi, la incluye a ella y ya no la extrau00f1o pues incluso mi pequeu00f1o Marco puede decirle de nuevo lo que en sus u00faltimos au00f1os de Alzheimeru2019s ya no podu00eda: u201cMamita, mira lo que estoy haciendou201d ... y yo sonru00edo y agrego: Lo que ESTAMOS haciendo ud83dude4fud83cudffdu2764ufe0f . u00a1Comparte y comenta que sientes o piensas! . #cambiatuhistoria #cambiatuvida #marcoantonioregil #crecimientopersonal . . Foto @jorgito_a_campos