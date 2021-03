Marco Antonio Regil rechaza proyectos por este fuerte motivo en su vida personal

Marco Antonio Regil cobró fama en los noventa al conducir “Atínale al precio”, de inmediato su popularidad siguió subiendo al estar frente de programas de concursos, poco a poco afianzó su carrera como presentador en programas como Teletón, reality shows y programas matutinos. Sin embargo, en México desde hace cinco años no aparece en la pantalla chica y aunque está deseoso de regresar, busca proyectos que vayan con su filosofía, mantener un cuerpo y mente sana.

“El año pasado tuve que decir que no a dos programas, porque los patrocinadores eran de comida chatarra y quieren que el conductor haga menciones en la emisión, y yo no anunciaré cosas que no son sanas. Tristemente tuve que decir que no, pero en el momento que esté alienado algo que esté en mi corazón, regresaré”, dijo Regil.