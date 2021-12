Andrés García pelea contra estas cuatro crudas enfermedades todos los días

Andrés García fue uno de los mayores íconos del cine mexicano durante las décadas de 1970 y 1980 en cintas de acción y el amado y odiado cine de ficheras que además de galán lo catapultó como un sex symbol; sin embargo, sus años dorados como protagónico han pasado al igual que su condición de salud ya que padece una serie terribles padecimientos a los que se enfrenta cada día.

A través de su canal de YouTube donde el actor ha compartido reveladoras anécdotas que vivió durante sus 55 años que lleva de carrera artística, ahora compartió los graves dolores de salud que padece desde hace tiempo.

“Dicen los doctores que es una maldición, creo que es cierto porque los dolores me despiertan en la noche, nunca duermes una noche pareja. Por ahí de las 3 a 4 de la mañana te despiertan los dolores”, aseguró el actor de 80 años de edad al explicar que padece fibromialgia.

La fibromialgia es una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, además de fatiga y alteración del sueño. El dolor y la sensibilidad muscular se presentan en extremo, lo que además afecta la memoria y reciente en el estado del ánimo del paciente.

Andrés García vive entre tornillos, placas y miedo al Covid-19

Aunado a la fibromialgia, Andrés García afirmó que también padece de Osteoartritis, enfermedad que desgasta el tejido flexible de los extremos de los huesos (cartílagos); los dolores comunes que aparecen se presentan en las manos, el cuello, las rodillas, caderas y la zona lumbar.

Asimismo, García reveló que tiene 10 tornillos y dos placas de titanio en la cadera “para poder medio componer mis vértebras que estaban rotas. Los médicos no entendían cómo podía caminar, pero era muy fuerte y no sentía los dolores cuando era joven”.

“Uno de los médicos de la ANDA me dijo ‘¿No le duele cuando camina?… prepárese porque le va a doler’. A los cuatro años después de eso, los dolores no te los acababas (sic) y todavía no me los acabo, ya no hallo con qué quitarmelos”, acotó el actor.

Andrés García dijo que aunque necesita ir al médico no lo hace por temor a los contagios de Covid-19, ya que afirmó todos los consultorios están lleno de pacientes con coronavirus, “Entonces me estoy aguantando los dolores como los machos, pero los machos a hu***, porque no me queda de otra”.

“Estoy buscando una solución si hay alguna medicina para quitar estos dolores, a parte que no puedo caminar bien, tengo muy entumecido de la rodilla al pie derecho y también duele, ya tengo los dolores por todos lados”, manifestó el papá de Andrea y Andrés García Jr.

