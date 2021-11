Andrés García: este es el SECRETO para verte increíble a los 80 años | VIDEO

Andrés García fue, es y seguirá siendo una de las figuras más grandes y reconocidas de la televisión y el cine mexicano pues desde la década de 1970 ha participado en una gran cantidad de producciones en las que ha demostrado sus depuradas capacidades histriónicas, además, ha deleitado la pupila de miles de mujeres con su atractiva figura y bello rostro, el cual sigue conservando pese a sus 80 años de edad, por lo que recientemente reveló cuál es su secreto para mantenerse en su espectacular forma.

“Mucha gente me dice que no aparento los años que tengo porque ya pasé los ochenta y creo que no me veo tan mal y muchísima gente sí me pregunta ‘¿cómo es posible que tenga usted más de ochenta años?’ y sí, yo creo que quizás, el secreto de verse bien en la edad adulta, ya longevo si quieres, el secreto es, hay como que varias líneas, tratar que las cosas que te hacen feliz sean más de las que te dan infelicidad, tratar de no hacer cosas o vivir situaciones que no te gustan, no dejar que te fuercen a nada que no te guste hacer”, señaló el actor que le dio vida a “Pedro Navaja”.

Respecto a esta situación, Andrés García refirió que apegarse a esta ley de vida le permitió ser la figura que es, pues recordó que al principio de su carrera trataba de imitar a otras grandes figuras del cine internacional, sin embargo, con el paso de los años aprendió que ser quien realmente es, era lo que le daba valor y lo que le permitió formarse su propia personalidad y fue así como aplicó esta regla en todos los aspectos de su vida.

¿Andrés García hizo escenas pornográficas?

En sus años de apogeo, Andrés García fue considerado como uno de los máximos símbolos sexuales de la época, por lo que una de las dudas más grandes entre sus seguidores es saber si tuvo alguna propuesta para participar en alguna producción del cine para adultos, por lo que el actor reveló que no tuvo una oferta, sino varias, además, contó una anécdota sumamente candente.

“Fueron varias, si mal no recuerdo en una película fue un tema muy erótico y sensual con una muchacha que andaba conmigo y la ponen para hacer esa película donde había unos agarrones terribles y como ya nos conocíamos, ella era una vedette muy hermosa, pues nos dimos un agarrón tan recio que los técnicos se salieron, agarraron sus cámaras y se salieron, de hecho, el que estaba dirigiendo las cámaras dijo “¡estos cabr*nes ya están c*giendo!” y pues se salieron, esa es una de las escenas más eróticas, porno, lanzadas, salió natural, en esa época casi no se hacía el porno”, recordó Andrés García entre risas, además, no quiso revelar el nombre de la actriz con la que protagonizó dicha escena.

