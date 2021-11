¿Andrés García hizo cine PORNO? Así confesó los detalles el actor: VIDEO

Las aventuras de Andrés García nunca tienen fin y menos cuando se trata de recordar grandes anécdotas del pasado que, de paso, hayan marcado su vida profesional. Y es que para Andrés la línea entre la realidad y la ficción parece algo delgada, tanto que en su trabajo siempre mezcló las pulsiones personales y viceversa, logrando así crear al gran personaje de galán que conquistó a cualquier cantidad de mujeres.

Esto quedó de manifiesto en sobradas ocasiones, tantas que incluso su forma de ser y vivir llamó la atención de directores de cine que encontraban en él a una figura imponente y capaz, si se lo proponía, de hacer cualquier tipo de género cinematográfico.

Con esto como preámbulo, es debido saber que Andrés García confesó la ocasión en que le ofrecieron hacer cine porno o cine para adultos, algo que parecía afín a él si se tomaba en cuenta su faceta de hombre varonil e imponente.

¿Qué hizo Andrés ante ese ofrecimiento para la pantalla grande?

Andrés García recibe oferta del cine para adultos

Durante la más reciente emisión publicada en su canal de YouTube, Andrés García fue cuestionado si alguna vez hizo cine porno o si recibió ofrecimientos para filmar ese tipo de películas. Con su particular sinceridad para contar lo que ha vivido, Andrés García reveló sobre esta faceta de su vida.

"¡Sí, claro, varias! Si no mal recuerdo en una película con un tema erótico, romántico y sensual, con una muchacha que andaba conmigo. La ponen para hacer esa película donde había unos agarrones (eróticos) terribles, era una vedette muy hermosa y nos dimos un agarrón tan recio, hace muchos años, que los técnicos de foro se salieron, agarraron la cámara y se salieron." "El que estaba dirigiendo la cámara dijo 'estos cab... ya están cog...' y se salieron. Esa es una de las escenas eróticas y porno lanzada. En esa época no se hacía tanto porno, pero salió natural porque casi vivíamos juntos y cada tercer día nos dábamos un agarrón, nos pusieron la cámara y nos dimos un agarrón triple", detalló el actor.

¿Cuál es el secreto de Andrés para la longevidad?

Con más de 80 años de edad y la sensación de aparentar algo menos que eso, Andrés reveló qué le ha ayudado a mantenerse bien con el paso del tiempo.

"Quizá el secreto para verse bien en la edad adulta es tratar que las cosas felices que haces sean más que las que te den infelicidad. Tratar de no hacer cosas o vivir situaciones que no te gustan, no dejar que te fuercen a nada que no te gusta hacer, desde joven he sido así, si era a la fuerza no lo hacía",

"Eso era así hasta en las películas, cuando empecé los directores te obligaban a actuar o caminar de tal forma. Tuve problemas por eso porque me indicaban y yo no quería, mi papá me decía que yo debía ser natural, procesar la situación de guion para ubicarme en un episodio parecido de mi vida y me salga natural. Esa fue mi fórmula que me dieron David Reinoso papá y Rogelio González el gran director", precisó.

Esto y más contó Andrés García en el más reciente capítulo de su canal de YouTube.

