¿Andrés GARCÍA tuvo una relación amorosa con Laura LEÓN? El actor confiesa la verdad: VIDEO

Es bien sabido que al mencionar Andrés García, de inmediato surge un aura de Don Juan, hombre de mundo y conquistador de casi cualquier mujer que pase a su lado. Es el caso del actor, que ha desarrollado una carrera en el mundo de la actuación, producción y dirección de cine y telenovelas, a la par de ser considerado un sex symbol en sus años mozos.

Y, como pocas mujeres pudieron negarse a dejarse conquistar y querer por Andrés García, una que pasó a su lado largos momentos surgió en la más reciente charla del actor en su canal de YouTube. Esa figura femenina fue Laura León, con quien compartió foros y escenas en la telenovela 'Mujeres Engañadas', de 1999.

Ante la pregunta de su alguna vez estuvo o sostuvo una relación amorosa con Laura León, Andrés García se confesó.

Viejos conocidos de antaño, Andrés García sonríe cuando escucha el nombre de Laura León, una mujer que, además de actriz y cantante, se ha dado a conocer como una figura femenina dominante y con fuerza, siempre echada para adelante y con belleza y diversión como gratas cartas de presentación.

Ante esto, es muy posible que Laura León hubiera sido una mujer que llamara la atención de García, conocido en sus mejores años por admirar y acercarse a cuanta mujer bella cruzara frente a él.

Ante esto, el histrión recordó que compartieron escena en algunos proyectos de televisión, aunado a una amistad profunda desde entonces.

En el programa más reciente que Andrés García compartió en su cuenta de YouTube, el actor recordó que en la época que más contacto tuvo con Laura León y así comenzó el relato.

"Los caballeros no tenemos memoria. No podemos andar diciendo nombres ni si sí o si no", dijo Andrés sobre Laura León.