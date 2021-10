Andrés García reveló cómo ENAMORÓ a una MUJER CASADA: VIDEO

Cuando uno cree que ya ha conocido, leído o escuchado todas las aventuras amorosas que vivió Andrés García, éste llega para convencernos de que apenas es el inicio de todas las que puede recordar. El actor y galán de cine mexicano, compartió uno más de sus programas semanales a través de su canal de YouTube, mismo que en esta ocasión abordó un interesante tema que siempre lo ha marcado y definido.

Andrés García habló esta vez sobre sus experiencias amorosas con mujeres casadas, un rubro donde encontró varios momentos de felicidad y, que de pasó, le brindaron a él la oportunidad de hacer felices a muchas mujeres en esta situación.

Con la memoria lúcida y el desparpajo sincero que le caracteriza, Andrés reveló sus secretos románticos para conquistar a esas mujeres con compromiso que tocaron a su puerta más de una vez,

¡Se le juntaron dos mujeres! y esto pasó...

Corría el año de 1980, Andrés García era el galán de moda y hombre más atractivo del cine nacional en plena madurez con aspecto varonil y gallardo.

Fue el momento en que filmó la cinta 'El Sexólogo' (Memorias de un visitador médico), película donde conoció a las que él definió como las mujeres más bellas de la época. Una era Amparo Muñoz, actriz española y ex reina de belleza; la otra, Grace Renat, una vedette de origen veracruzano. Quiso conquistar a ambas al mismo tiempo y esto sucedió.

Amparo Muñoz

"Cuando hice la película 'El Sexólogo' conocí a dos de las mujeres más bellas del mundo de aquella época, una era Amparo Muñoz, ex Miss Universo y una mujer bellísima. Y la otra era Grace Renat, una vedette que era un bombón, una belleza", comenzó Andrés a relatar.

"La anécdota que me pasó con ellas es que me encantaban las dos y por lo tanto les echaba los perros a las dos, pero ellas me andaban esquivando porque se daban cuenta que quería dobletear. Por fin consigo que Amparo me acepte a vernos en mi recámara, le di la llave, se sube y prepara, subo ya emocionado a mil por hora como burro manadero. Llego y empezamos a platicar y acariciarnos, cuando en eso entra Grace Renat... se me había olvidado que la había citado a la misma hora. ¡Fíjense si andaba yo pend...!

Para rematar el momento, que no podía empeorar, Andrés aceptó que no tuvo el final que él esperaba.

"Y me encuentra con Amparo y dice: 'por eso no quería salir contigo porque no tienes llenadero con las mujeres, así es que conmigo no cuentes' y se salió. Y Amparo, que ya estaba en la cama, me dijo: 'pues conmigo tampoco', se viste y se va. Y me dejan ahí como al perro de las dos tortas", recordó.

Grace Renat

¿Cómo andar con una mujer casada? Andrés responde

Cuestionado por un usuario de YouTube, a Andrés se le preguntó qué recomendaba para andar con una mujer casada y que el marido de ésta no se diera cuenta. Sin dudar, Andrés García comentó.

"Qué difícil está que el marido no se entere, está bien difícil. A la larga se enteran o se lo dicen ellas mismas eh, cuando ellas se enteran que el marido andan con otras y ellas dicen 'pues yo ando con fulano'. Ya me ha pasado..." reveló.

Luego de esta reflexión, confesó una anécdota cuando un Coronel o Mayor del ejército mexicano, según a su recuerdo, le increpó a golpes pues éste creía que Andrés andaba con su esposa, esto debido a que ella eso había confesado. Andrés, en tanto, aceptó que él sólo había andado con la esposa de un militar norteamericano, pero no de mexicanos. El resto de la historia está para no perderse.

Hizo el amor ¡con un cubo de hielo!

Para rematar, Andrés aconsejó en torno a cómo conquistar a una mujer casada en el momento de hacer el amor. Con algunos detalles y consejos que más de uno o una podrían aprovechar, Andrés García confesó que en una ocasión conquistó a una dama en el arte amatorio al usar un hielo para relajarla.

En palabras de Andrés, él utilizó el hielo para enfriar un poco su animo y luego colocar éste en una zona donde ambos obtuvieron el mayo placer posible. Conoce la historia de Andrés García de viva voz.

