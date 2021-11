Andrés García NO nació en México; descubre cómo llegó al país

El actor Andrés García nació en Santo Domingo, República Dominicana y fue a los 12 años que se mudó con sus papás y hermanos a Chile, nación en la vivieron por 6 años y después viajaron a México.

“En Santo Domingo, en la época de Rafael Trujillo, un dictador que estuvo en el poder más de 30 años, mi papá tuvo un roce con el embajador español; mi papá había peleado en la Guerra de España pero con los contrario al embajador, que era la gente de Franco, estaba con la República. Mi padre era un empresario reconocido y regularmente hacía fiestas, por lo que el embajador español le cuestionó la razón por la que no era invitado a las reuniones”, contó García en su canal de YouTube.

Por lo que el papá del actor, que también se llamaba Andrés, le contestó al embajador que era como invitar a un enemigo, “con los cuales tuvo que pelear y los que se robaron el país” y ese comentario lo supo Franco, en consecuencia se comunicó con Trujillo y la familia del actor fue expulsada de territorio dominicano en un barco carguero.

La familia llegó a Chile, “eso me sirvió que experiencia para conocer un poco más de la vida desde chico. Aprendí a ser más duro y esperar lo que sea porque la vida no siempre es justa”, refirió.

En Chile, el papá del actor tuvo problemas con el jefe de la policía, por lo que migraron a México donde se encontraban sus tías. Andrés García tenía 16 años, “aquí empecé a estudiar, no terminé la carrera y después me fui a dar la vuelta por todo México, agarré un trabajo maestro de inglés, posteriormente, me vine a Acapulco”.

Además de profesor, también se dedicó a la venta de cafeteras y refrigeradores en tiendas y fue maestro de buceo. Fue a los 25 años que comenzó su carrera en el cine, al participar en la película “Chanoc”.

SEGUIR LEYENDO:

Andrés García confiesa las DROGAS que probó en su juventud y qué le causaron: VIDEO

Andrés García lleva su pistola a todos lados ante la inseguridad en Acapulco, "¡no me van a agarrar descuidado!"

Andrés García: Así lucía el galán del cine cuando trabajaba como lanchero en Acapulco | FOTO