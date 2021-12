Actor del Cine de Oro fue el "padrino" de Ludwika Paleta y Gael García Bernal

Hay actores que iniciaron su carrera a muy temprana edad, por lo que necesitaron del apoyo de otras figuras del espectáculo para recibir orientación y algunos consejos que los ayudaron a sobresalir en sus carreras. Tal fue el caso de Ludwika Paleta y Gael García Bernal, quienes tuvieron como "padrino" a un famoso actor de la Época de Oro del Cine Mexicano.

Ludwika Paleta tiene una larga trayectoria en el mundo de la farándula, pues desde muy pequeña trabajó en la pantalla chica, siendo su primer papel María Joaquina en la telenovela infantil 'Carrusel'. Desde ese momento la actriz llamó la atención de varios productores de cine y televisión, quienes la consideraron para diferentes proyectos que la mantuvieron vigente hasta ahora que tiene 43 años.

En tanto, García Bernal tiene una historia similar a la de su compañera de profesión. El histrión siempre estuvo en contacto con los reflectores, las butacas y los sets de grabación, pues sus padres son los actores Patricia Bernal y José Ángel García, quien murió el pasado 22 de enero de 2021 y fue recordado en Instagram por Gael. Su primera participación en un melodrama fue en el clásico de la televisión mexicana, 'Cuna de lobos' como José Carlos en su etapa infantil, y aunque este trabajo fue esporádico, lo puso en la mirada de los directores.

En 1992, ambos actores consiguieron su primer protagónico en la producción infantil de Televisa 'El abuelo y yo'. Paleta encarnó a Alejandra, mientras que García Bernal hizo el papel de Daniel, y a pesar de que en la historia ellos eran los personajes principales, contaron con la ayuda de Jorge Martínez de Hoyos, quien tenía una destacada trayectoria en el Cine de Oro e interpretó a Don Joaquín Rivera "El Abuelo".

Jorge Martínez de Hoyos estrella del Cine de Oro y de Hollywood

Jorge Martínez de Hoyos nació en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1920, sin embargo, su familia se mudó a San Antonio, Texas, en Estados Unidos, y ahí pasó parte de su infancia. Posteriormente regresaron a México y pudo terminar sus estudios, de hecho inició la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No obstante, su pasión por la actuación lo llevó a integrarse al Grupo de Teatro Universitario, en donde formó sus bases para poder estar en el escenario con obras como 'El gesticulador' y 'Corona de sombra', bajo la dirección de Rodolfo Usigli, así como 'La mandrágora' y 'Un tranvía llamado deseo'.

Jorge Martínez de Hoyos también trabajó en Hollywood Foto: Especial

Debutó en el cine a los 27 años en la película 'Adventures of Casanova' de 1947, y gracias a su destacada participación, consiguió otros papeles como 'Sombra verde', 'La escondida', 'Comanche', 'Montana Territory', 'Hay lugar para dos', por mencionar algunas de las más de 80 películas que hizo durante su carrera como actor del Cine de Oro.

Asimismo, compartió créditos con figuras del cine nacional como María Félix, Pedro Armendáriz, Silvia Pinal, Ricardo Montalbán, Ariadna Welter, Víctor Parra, entre muchos.

Tal y como lo hizo Dolores del Río en Hollywood, Martínez de Hoyos consiguió algunos papeles en cintas extranjeras como 'The Magnificent Seven' de John Sturges, 'The Professionals' de Richard Brooks, 'Smoky' de George Sherman, entre otras.

El gran amor de Jorge Martínez de Hoyos

En 1965, actuó en "Cien gritos de terror" en donde conoció a la diva del cine Alicia Caro, con quien meses después se casó y tuvo como padrino de boda a Gabriel García Márquez. El matrimonio duró 32 años, hasta la muerte del actor por cáncer de pulmón, el 6 de mayo de 1997.

Alicia Caro fue el gran amor de Jorge Martínez de Hoyos Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

Cantinflas tiene un NIETO que quiere ser famoso en el Cine y que pocos conocen

Famosa actriz del Cine de Oro conquistó a dos expresidentes