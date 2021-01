Gael García despide a su papá con emotivo mensaje e inéditas FOTOS en Instagram

Ayer se dio a conocer la muerte del actor y director José Ángel García, padre del también actor Gael García, víctima de una complicación por una fibrosis pulmonar.

José Ángel García era actor y director de teatro y televisión en México. Inició su carrera cuando tenía 14, años con apariciones en varias telenovelas.

Como director estuvo al frente de lo melodramas “La Fuerza del Destino”, “Libre Para Amarte” y “Mujer de Madera”. Su trabajo más reciente fue en “La Rosa de Guadalupe”.

El actor de Amores perros publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que recordaba a su padre y su gran amor por la música y el teatro.

Además de las fotografías que compartió, Gael García escribió un emotivo mensaje para su padre, en donde recordaba su amor por el teatro y por las letras. Además agradeció al público las muestras de cariño hacia él y su familia, en estos momentos tan complicados.

"Gracias a todos y todos por las muestras de cariño que me han mandado y que han comunicado al éter. Ha sido muy bonito saber que le hizo mucho bien a tantísimas personas. Me encanta escuchar que a todo mundo le parecía muy divertido y generoso. Sé que ahora habrá un haz de luz que rebote el sonido más tierno en el foro Sor Juana en la UNAM. Ahí donde me cuidaron mientras aprendí a caminar, aplaudo de pie a mi padre que era un actor de alas rotas en esquirlas de aire, en su torpe andar a tientas por el lodo", escribió.