José Ángel García pidió que lo despidieran de Gael García; no quería morir en el hospital

El actor y director de cine y teatro, José Ángel García murió este viernes los 62 años, a causa de una fibrosis pulmonar que padecía desde hace mucho tiempo y que se complicó con una infección bacteriana en las vías urinarias. Se encontraba hospitalizado desde el pasado 20 de enero.

De acuerdo con la esposa del actor, Bella de la Vega, su salud se complicó luego de un viaje que realizaron a la playa. En diversas entrevistas explicó que tenía varios días que no se sentía bien, pero debido a la situación que se vive en los hospitales por la pandemia de Covid-19 se había negado a internarse.

José Ángel García pidió que lo despidieran de Gael García

La salud de José Ángel García comenzó a decaer, al grado de que le pidió a su esposa que lo despidiera de todos, entre ellos de Gael García, hijo que tuvo de su relación con la actriz Patricia Bernal, según contó en una entrevista. Además, es padre del actor José Emilio García Ríos.

De acuerdo con de la Vega, el actor manifestó que no quería morir en el hospital, aunque finalmente sí pudo comunicarse con Gael, quien no vive en México y hasta el momento no ha dado ninguna declaración con respecto a la muerte de su padre.

La noticia de la muerte del García fue dada a conocer por su pareja a través de su cuenta de Facebook, donde escribió: "En el Paraíso estás MI AMOR, MI CIELO, MI VIDA! En nuestro Avalon nos volveremos a REUNIR, mi TODO! TE AMO POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE, MI MAESTRO, EL AMOR DE MI VIDA"