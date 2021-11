Famoso actor NO figuró con Cantinflas, pero se convirtió en estrella de Hollywood

Mario Moreno "Cantinflas" fue uno de los actores más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano y opacó a algunos comediantes de la industria, sin embargo, también impulsó la carrera de varios artistas quienes destacaron en sus películas, pero no todas son historias de éxito, como el caso de este famoso galán, quien no figuró junto al humorista y tuvo que irse a Estados Unidos donde se convirtió en una estrella de Hollywood.

Ricardo Montalbán debutó en la cinta 'Los tres mosqueteros' de 1942 protagonizada por el llamado 'Mimo de México' y aunque trabajó en tierra azteca, su éxito lo logró en Estados Unidos donde pudo compartir créditos con figuras como Marlon Brando, James Garner, James Stewart, Richard Widmark y su compatriota Dolores del Río, quien fue la primera mexicana en conquistar Hollywood.

Ricardo Montalbán debuta en el Cine de Oro

Ricardo Gonzalo Pedro Montalbán y Merino nació el 25 de noviembre de 1920 en la Ciudad de México, pero fue registrado en Torreón, Coahuila, ya que su familia, integrada por sus padres Genaro Montalbán y Ricarda Merino, y sus hermanos Pedro, Carlos y Carmen; se mudaron a esa entidad.

El artista debutó en el Cine de Oro con tan solo 22 años, en la película 'Los tres mosqueteros', protagonizada por Cantinflas y dirigida por Miguel M. Delgado. Después de esta cinta, trabajó en alrededor de 12 filmes entre los que destaca 'La Virgen que forjó una patria', 'El verdugo de Sevilla', 'La razón de la culpa', 'Cinco fueron los escogidos', 'La fuga' y la segunda versión de 'Santa'.

Ricardo Montalbán debutó a los 22 años Foto: INAH

Ricardo Montalbán triunfa en Hollywood

A la par de sus colaboraciones para el cine mexicano, filmó algunas cintas en Estados Unidos, país en donde se hizo conocido por su personaje en 'Fiesta' (1947), donde compartió créditos con Cyd Charisse y Esther Williams, con quien volvió a trabajar en 'En una isla contigo' y 'Neptune's Daughter' (La hija de Neptuno).

Mientras que hizo apariciones esporádicas en la cinematografía nacional, en Hollywood comenzó a codearse con grandes estrellas como Marlon Brando y James Garner a quienes conoció en el 'Sayonara', y otras estrellas internacionales, como la española Carmen Sevilla, quien también hizo algunas apariciones en la época de oro junto a Pedro Infante y Jorge Negrete.

'Latin Lovers', 'Cheyenne Autumn', 'Madame X', 'Sweet Charity', 'The Deserter', 'Escape from the Planet of the Apes', 'Conquest of the Planet of the Apes', 'The Train Robbers' fueron algunas de las películas que hizo de 1940 a 1972. En los años posteriores siguió trabajando en la pantalla grande, incluso en silla de ruedas, la cual utilizó desde 1993.

Entre sus reconocimientos destaca un premio Emmy por mejor actor secundario en la serie 'How the West Was Won' (La conquista del Oeste) en 1978; así como una nominación a los Tony por su actuación en el musical de Broadway 'Jamaica' el cual estelarizó junto a Lena Horne entre 1957 y 1959. Además, Montalbán es uno de los mexicanos que tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la cual fue debelada en 1960.

A pesar de que realizó pocos trabajos en México, Ricardo Montalbán mantuvo su nacionalidad mexicana por propia elección, sin jamás haber solicitado la ciudadanía estadounidense.

En tanto, el actor murió a consecuencia de una complicación de cáncer linfático el 14 de enero de 2009 a los 88 años de edad en Los Ángeles, California; heredando su fortuna a los hijos que tuvo con la actriz Georgiana Young: Mark, Víctor, Laura y Anita.

