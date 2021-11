Actriz rechazó al Cine de Oro mexicano y triunfó en Hollywood como el rostro más bello; ¿Quién fue?

El cine de Hollywood le dio la oportunidad a varias mexicanas de triunfar en la pantalla grande, entre ellas podemos mencionar a Katy Jurado y Dolores del Río, pero sin duda hubo una bella mujer que rechazó el Cine de Oro para convertirse en el rostro más bello del séptimo arte en Estados Unidos.

Su nombre es Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer, pero fue conocida artísticamente como Linda Christian, quien nació en Tampico, Tamaulipas un día como hoy, 13 de noviembre pero de 1923. Hija del ingeniero petrolero neerlandés Gerardus Jacob Welter y su esposa mexicana (de ascendencia española, alemana y francesa) Blanca Rosa Vorhauer Villalobos.

Debido al trabajo de su padre, Linda junto a su familia viajó por todo el mundo, y como resultado se convirtió en una políglota que logró hablar con fluidez el español, francés, alemán, neerlandés, inglés, italiano, al igual que su hermana Ariadne Welter, actriz que también destacó por su belleza.

Protagonizó películas en Hollywood en las décadas de 1940 y 1950, pero antes de llegar a Estado Unidos, laboró para el gobierno británico en una oficina en Palestina. Después en el puerto de Acapulco, donde fue descubierta por el actor Errol Flynn.

Linda Christian nació en Tampico, Tamaulipas el 13 de noviembre de 1923. Foto: Especial

Así triunfó Linda Christian en Hollywood

Su aspiración en la juventud era convertirse en médico, pero su encuentro con el actor Errol Flynn la llevó a cambiar su destino, pues renunció a su sueño de estudiar medicina para irse a Hollywood, donde comenzó su carrera como actriz luego de ser descubierta por la secretaria del empresario, ejecutivo y productor de cine Louis B. Mayer.

Linda Christian aceptó un contrato de siete años con la MGM. Hizo su debut en la comedia musical de 1944 "Up in Arms". Después vinieron otros proyectos, como "Holiday in México" de 1946, "Green Dolphin Street" en 1947, y la que fue quizá su película más conocida "Tarzan and the Mermaids", de 1948.

Pero el bello rostro de la mexicana también la llevó a ser la primera chica Bond, en el año 1954, para el telefilme "Casino Royale". Sin embargo, su fama creció al casarse con el popular actor Tyrone Power, con quien tuvo dos hijas Taryn Power, que siguió los pasos de sus padres como actriz, y Romina Power, una reconocida cantante en Italia.

La actriz destacó por su bello rostro. Foto: Especial

Pero el matrimonio no duró mucho, y en el año de 1956 se divorciaron. Pero Christian volvió a darle una oportunidad al amor y se casó en Roma con el actor británico Edmund Purdom, en 1962, sin embargo, al año decidieron separarse.



Esta bella actriz mexicana fue apodada como "la Bomba Anatómica" por la revista Life debido a su belleza y su silueta, pues además de su hermoso rostro, Linda tenía una de las figuras más envidiables del cine de Hollywood.

La autobiografía de Linda Christian fue publicada en 1962. Ya retirada del mundo del espectáculo, el 22 de julio de 2011 murió de cáncer de colon en Palm Springs, California. Había estado al cuidado de su hija, Romina Power.

