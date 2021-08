Bella actriz mexicana de los años 50 fue la primera chica Bond del cine; esta es su historia

Las mujeres que han figurado en las famosas películas de James Bond tienen una gran popularidad y han hecho historia, pero pocos saben que la primera chica Bond fue una bella actriz mexicana de los años 50, quien comenzó su carrera en pequeños papeles junto a importantes actores de la época, como María Félix y Jorge Negrete.

Linda Christian, cuyo nombre real era Blanca Rosa Henrietta Stella Welter Vorhauer, nació en Tampico, Tamaulipas, el 13 de noviembre de 1923. Hija del ingeniero neerlandés Gerardus Jacob Welter y la mexicana, de ascendencia española, alemana y francesa, Blanca Rosa Vorhauer Villalobos.

Por el trabajo de su padre, quien era ejecutivo en una empresa de hidrocarburos, la familia de Welter vivió en diferentes lugares del mundo, como Europa, América del Sur y África, razón por la que Christian se convirtió en una políglota y hablaba español, francés, alemán, neerlandés, inglés e italiano.

Linda Christian nació en Tampico, Tamaulipas, en 1923. Foto: Especial

Linda era la mayor de cuatro hermanos, Gerardus Jacob, Edward Albert y Ariadna Gloria, quien también fue una famosa actriz de los años 50 y fue reconocida en la Época de oro del cine en México por sus participaciones en películas como: "Ensayo de un crimen", de Luis Buñuel, y "El vampiro", un clásico del cine de terror nacional.

La bella actriz que figuró mayormente en Hollywood, protagonizó cintas en Estados Unidos en las décadas de 1940 y 1950. Estuvo casada con el actor Tyrone Power y era la madre de la cantante italiana Romina Power y de la actriz Taryn Power.

Linda Christian, la primera chica Bond

La actriz originaria de Tampico quería convertirse en médico, pero sus planes cambiarían cuando decide presentarse en concurso de belleza celebrado en Acapulco, donde conoció al famoso actor australiano Errol Flynn, a quien admiraba. Ambos se enamoraron y la joven se trasladó a Hollywood.

En Estados Unidos fue descubierta por el cineasta Louis B. Mayer, cuando Christian realizaba trabajos como modelo. Este la contrató por siete años para el estudio cinematográfico dominante MGM. Hizo su debut en la comedia musical "Up in Arms". Después llegaron "Holiday in Mexico" y "Tarzan and the Mermaids".

Fue la primera chica Bond, en 1954, en la cinta "Casino Royale", donde Barry Nelson interpretó al famoso personaje de James Bond. El papel la hizo famosa y su carrera como actriz siguió con gran éxito, pero su vida sentimental también tomó protagonismo.

Fue la primera chica Bond, en el año 1954. Foto: Especial

Christian se casó con el actor Tyron Power, uno de los protagonistas más populares de Hollywood, en 1949. Su boda se celebró en la iglesia de Santa Francesca Romana en Roma, cerca del Coliseo, y luego fueron recibidos por el Papa Pío XII, pero el matrimonio terminó en divorcio en 1956. La actriz luego se casó con otro actor, Edmund Purdom.

Se retiró del mundo del cine y se fue a vivir a España, donde se dice que mantuvo otros romances con célebres figuras de aquel país, como el torero Luis Miguel Dominguín y el piloto de Fórmula 1 Alfonso de Portago.

Durante estos años se dedicó a la pintura, y en los últimos años de vida se trasladó a la casa de su hija Romina en Palm Springs, California, donde falleció a los 87 años por un cáncer de colon, el 22 de julio de 2011.