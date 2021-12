Madonna explota contra 50 Cent por burlarse de sus fotos: “Pretendes ser mi amigo y hablas mal de mí”

Madonna sorprendió a sus fans después que explotara en contra del rapero 50 Cent, quien se burló de una sesión de fotos que la plataforma de Instagram le borró. La llamada de 'Reina del pop' cuestionó su amistad con el cantante de 'In da Club' y le dijo que sólo está hablando mal de ella.

La intérprete de 'Vogue' publicó unas fotos en lencería, sin embargo, la famosa red social se las eliminó, pero las pudo volver a subir.

Estas imágenes fueron compartidas por Curtis James Jackson III, nombre real del artista estadounidense, quien trató de vieja a vieja a la cantante, e intentó promover un challenge con una de sus imágenes más provocativas, tomando como referencia el clásico 'Like a Virgin', lanzado en 1983.

Madonna responde a las burlas de 50 Cent

El ícono de la música pop no tomó con buen humor los comentarios del rapero originario de Nueva York, y se lanzó contra él con una dura respuesta. La artista tomó su cuenta de Instagram para subir algunas fotos con 50 Cent en los que colocó unos fuertes mensajes.

“Aquí está 50 Cent pretendiendo ser mi amigo. Ahora decidiste hablar así de mí. Supongo que tu nueva carrera es llamar la atención al tratar de humillar a otros en las redes sociales. La elección menos elevada que podrías hacer como artista y como adulto”, colocó.

“¡Estás celoso de que no se te verá tan bien como a mí, ni te divertirás tanto cuando tengas mi edad!”, concluyó la intérprete de éxitos como 'La Isla Bonita' y 'Medellín', sencillo en el que colabora con Maluma.

50 Cent se disculpa con Madonna

Tras desatarse la polémica, el cantante y actor publicó en su cuenta de Twitter una disculpa para Madonna y además eliminó su publicación de Instagram. "Debo haber herido los sentimientos de Madonna, ella fue y desenterró una vieja foto de MTV del 03. Ok, lo siento, no tenía la intención de herir tus sentimientos. No me beneficio de esto de ninguna manera. Dije lo que pensé cuando vi la imagen debido al lugar donde la había visto antes. Espero que aceptes mi disculpa", escribió.

