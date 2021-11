Madonna eleva la temperatura en redes sociales con FOTOS en lencería y deja ver de más

Tal parece que Madonna anda desatada, pues además de seguir trabajando en sus proyectos musicales, también desea consentir a sus seguidores, en redes sociales, con fotografías donde aparece con atuendos capaces de elevarle la temperatura a cualquiera. En esta ocasión lo hizo con lencería y unas medias de red de color obscuro.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la Reina del Pop donde colocó las imágenes y tuvo miles de reacciones casi de inmediato; a tres horas ya había juntado más de medio millón de likes y diversos comentarios donde elogiaron su belleza y admiración. Sin embargo, no faltó quienes señalaran que usó la magia del Photoshop para mejorar su imagen.

"Angel watching over Me" ("Ángel cuidándome"), fue lo único que escribió la intérprete de "La isla bonita", "Hung Up" y "Material Girl". Esto, porque se puede ver la figura de un ángel que cuelga de la pared sobre la cama donde realizó diversas poses. Parece que se trató de una percepción artística, donde dejó ver la mezcla del bien y el mal en un solo escenario.

Si deseas ver las fotografías completas de Madonna DALE CLIC AQUÍ.

Madonna comparte más fotos en sus historias

Madonna, quien se encuentra promocionando su el álbum "Madame X, Music from the theatre Xperience (Live)" en todas las plataformas musicales, decidió que sería buena idea publicar más imágenes en el mismo escenario; lo hizo a través de las historias donde emitió un mensaje:

Madonna publicó más fotos en sus historias de IG (Foto: @madonna)

"Beauty without purpose

is beauty without virtue

but all beautiful things

have this function

to excite the viewers

toward sublime thought

glory to the world

that good teacher"

"Belleza sin propósito es belleza sin virtud, pero todas las cosas hermosas tienen esta función para emocionar a los espectadores hacia el pensamiento sublime. Gloria al mundo a ese maestro".

Madonna mandó un mensaje sobre la belleza (Foto: @madonna)

"Madame X, Music from the theatre Xperience (Live)" se compone por 20 melodías de las que destacan: "Human Nature", "Vogue", "American Life", Killers Who Are Partying", entre otras.

